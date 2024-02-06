Бегун из Бурятии стал призёром «Русской зимы»

Общество, Фото: РСШОР РБ

Спортсмен отличился на дистанции 800 м



В Москве прошли ХХХIII международные соревнования «Русская зима». Турнир провели в семи легкоатлетических дисциплинах: бег на 60 метров, бег на 60 метров с барьерами, бег на 400 метров, бег на 800 метров (мужчины), бег на 1500 метров (женщины), прыжок в высоту, прыжок с шестом (мужчины), тройной прыжок (женщины).



В турнире отличился спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий. Бегун выступил в двойном зачёте за республику и Московскую область и занял второе место в беге на дистанцию 800 м с результатом 1:49.97. Победителем стал Константин Холмогоров (Москва, Пермский край) – 1:49.05. На третьем месте – Константин Плохотников (Краснодарский, Хакасия) – 1:50.18.



Как сообщает всероссийская федерация лёгкой атлетики, победители в каждом виде заработали по 200 тысяч рублей, серебряные призёры — 120 тысяч, а бронзовые — 80 тысяч.

