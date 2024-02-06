Спортсмен отличился на дистанции 800 м
В Москве прошли ХХХIII международные соревнования «Русская зима». Турнир провели в семи легкоатлетических дисциплинах: бег на 60 метров, бег на 60 метров с барьерами, бег на 400 метров, бег на 800 метров (мужчины), бег на 1500 метров (женщины), прыжок в высоту, прыжок с шестом (мужчины), тройной прыжок (женщины).
В турнире отличился спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий. Бегун выступил в двойном зачёте за республику и Московскую область и занял второе место в беге на дистанцию 800 м с результатом 1:49.97. Победителем стал Константин Холмогоров (Москва, Пермский край) – 1:49.05. На третьем месте – Константин Плохотников (Краснодарский, Хакасия) – 1:50.18.
Как сообщает всероссийская федерация лёгкой атлетики, победители в каждом виде заработали по 200 тысяч рублей, серебряные призёры — 120 тысяч, а бронзовые — 80 тысяч.
Бегун из Бурятии стал призёром «Русской зимы»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Все остальные будут закрыты с 10 по 12 февраля
В них заменят крыши, обновят сантехнику и электрику
Количество туристов может превысить 5 миллионов
Поздравление принимала Екатерина Башкирова
Стартовал новый сезон премии имени Арсеньева
Она появилась на стене республиканского онкологического диспансера
Участие в церемонии принял Алексей Цыденов
Освящение дугана намечено на сентябрь
Воздух в столице Бурятии остаётся опасным
К семи праздничным датам для полуденного выстрела добавили ещё одну
Они добиваются отмены закона об эвтаназии бродячих животных
Новенький трамвай уже упаковали и отправили в Улан-Удэ
Его владелец высказался в поддержку Украины
11 наград – золотые
В дело вмешалась прокуратура