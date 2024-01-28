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Бродячие псы продолжают покидать Улан-Удэ

Бродячие псы продолжают покидать Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из собачьего приюта вывезли уже 200 с лишним животных

В местном фонде помощи «Собака счастья» рассказали, как обстоит ситуация с эвакуацией собак из приюта «Ананда», находящегося в муниципальной собственности. Только за два дня – 25 и 26 января – по домам и волонтёрам разъехались 11 четвероногих, а всего оттуда вывезли более 200. 

Улан-удэнские собаки уезжают и в другие российские города. Одна из них, к примеру, отправилась к новым хозяевам в Москву, другая – в Санкт-Петербург, третий пёс – в столицу Приангарья. Трёх приютили питерские и четырёх – томские волонтёры.

Зоозащитники из Бурятии компенсируют затраты людям, готовым приютить животных. А ещё они покупают подопечным поводки, ошейники, пелёнки и корм. В воскресенье, 28 января, в российскую столицу улетят ещё восемь псов. Неравнодушные жители республики продолжают помогать фонду посильными суммами.

Жизнь собак оказалась в опасности из-за принятого в республике закона об эвтаназии. После того, как в приюте «Ананда» разом усыпили 18 беспризорных псов, зооволонтёры начали экстренно эвакуировать их из учреждения. Четвероногим ищут хозяев и передержки по всей стране.
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