Бродячие псы продолжают покидать Улан-Удэ



В местном фонде помощи «Собака счастья» рассказали, как обстоит ситуация с эвакуацией собак из приюта «Ананда», находящегося в муниципальной собственности. Только за два дня – 25 и 26 января – по домам и волонтёрам разъехались 11 четвероногих, а всего оттуда вывезли более 200.



Улан-удэнские собаки уезжают и в другие российские города. Одна из них, к примеру, отправилась к новым хозяевам в Москву, другая – в Санкт-Петербург, третий пёс – в столицу Приангарья. Трёх приютили питерские и четырёх – томские волонтёры.



Зоозащитники из Бурятии компенсируют затраты людям, готовым приютить животных. А ещё они покупают подопечным поводки, ошейники, пелёнки и корм. В воскресенье, 28 января, в российскую столицу улетят ещё восемь псов. Неравнодушные жители республики продолжают помогать фонду посильными суммами.



