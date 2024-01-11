В Бурятии прояснили громкий скандал с умерщвлением безнадзорных собак

Умерщвление бездомных псов в столице Бурятии, которое одобрили минувшей осенью депутаты Народного Хурала, началось со скандала. Представители фонда «Собака счастья» заявили, что накануне в один из приютов нагрянули сотрудники республиканского управления ветеринарии. Они, по словам волонтёров, хотели «провести проверку» и «попутно усыпили 18 собак».
В этом самом приюте «Ананда» находятся подопечные фонда. В организации сообщили, что с 11 января начнут переписывать всех собак на себя, чтобы выиграть время и успеть вывезти как можно больше питомцев. Сейчас ребята вовсю ищут тех, кто может забрать четвероногих себе.
Ранее в ветуправлении подтвердили, что в Бурятии началось «осуществление закона», дающего добро на усыпление беспризорных псов. А после разразившегося скандала, который дошёл до многих федеральных СМИ, прямо в «Ананде» провели выездное совещание. Участие в нём приняли руководство приюта, начальник управления ветеринарии Амгалан Дармаев, сотрудник администрации Улан-Удэ, член Общественной палаты РБ и зоозащитники.
Оказалось, что эвтаназии подвергли животных, которых отловили в рамках муниципального контракта. Всего их 30, а умертвить успели 18. Потом процедуру приостановили по настоянию волонтёров, чтобы дать им возможность переписать питомцев на себя.
- После принятия закона я встречался с зооволонтёрами и они попросили позволить содержать собак за свой счёт, подыскивая им владельцев. Тем не менее, передача животных новым хозяевам прекратилась и руководитель приюта принял решение отправить их в ПВС, – пояснил Амгалан Дармаев. – Сегодня закон позволяет передавать собак людям, которые будут нести за них ответственность. Но нам нужны гарантии – есть случаи, когда недобросовестные граждане забирают животных и снова выпускают их на улицы.
В учреждении добавили: перерегистрация будет осуществляться с привлечением всех заинтересованных лиц. Последним предстоит отслеживать соблюдение необходимых процедур и требований. Информацию о четвероногих, включая фотофиксацию и сканирование чипов, намерены записывать и хранить в базе данных.
Кстати, во время выездного совещания в «Ананде» выявили нарушения и дали на их устранение неделю с небольшим. Разобраться с недочётами должны до 21 января. В противном случае руководство привлекут к ответственности по статье 8.54 КоАП РФ – за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными в приютах.
В этом самом приюте «Ананда» находятся подопечные фонда. В организации сообщили, что с 11 января начнут переписывать всех собак на себя, чтобы выиграть время и успеть вывезти как можно больше питомцев. Сейчас ребята вовсю ищут тех, кто может забрать четвероногих себе.
Ранее в ветуправлении подтвердили, что в Бурятии началось «осуществление закона», дающего добро на усыпление беспризорных псов. А после разразившегося скандала, который дошёл до многих федеральных СМИ, прямо в «Ананде» провели выездное совещание. Участие в нём приняли руководство приюта, начальник управления ветеринарии Амгалан Дармаев, сотрудник администрации Улан-Удэ, член Общественной палаты РБ и зоозащитники.
Оказалось, что эвтаназии подвергли животных, которых отловили в рамках муниципального контракта. Всего их 30, а умертвить успели 18. Потом процедуру приостановили по настоянию волонтёров, чтобы дать им возможность переписать питомцев на себя.
- После принятия закона я встречался с зооволонтёрами и они попросили позволить содержать собак за свой счёт, подыскивая им владельцев. Тем не менее, передача животных новым хозяевам прекратилась и руководитель приюта принял решение отправить их в ПВС, – пояснил Амгалан Дармаев. – Сегодня закон позволяет передавать собак людям, которые будут нести за них ответственность. Но нам нужны гарантии – есть случаи, когда недобросовестные граждане забирают животных и снова выпускают их на улицы.
В учреждении добавили: перерегистрация будет осуществляться с привлечением всех заинтересованных лиц. Последним предстоит отслеживать соблюдение необходимых процедур и требований. Информацию о четвероногих, включая фотофиксацию и сканирование чипов, намерены записывать и хранить в базе данных.
Кстати, во время выездного совещания в «Ананде» выявили нарушения и дали на их устранение неделю с небольшим. Разобраться с недочётами должны до 21 января. В противном случае руководство привлекут к ответственности по статье 8.54 КоАП РФ – за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными в приютах.