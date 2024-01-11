В Улан-Удэ умерщвление беспризорных собак началось со скандала



В столице Бурятии разгорается громкий скандал из-за эвтаназии бродячих псов. В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» заявили, что умерщвление четвероногих началось накануне в приюте компании по отлову «Ананда», где находятся его подопечные. И рассказали, как это было.



- Около часа дня представители управления ветеринарии вошли в медблок «провести проверку» и попутно усыпили 18 собак. Вот так мимоходом отняли 18 жизней, которые мы с таким трудом сохраняем, – отметили на официальной странице фонда.



Там обратили внимание, что волонтёры пытались договориться со специалистами и просили оставить животных в покое.



- Но нет, их хотят убить во что бы то ни стало – даже если они никому не мешают, – добавили в организации.



Зоозащитники сообщили, что с 11 января начнут переписывать собак на себя, чтобы выиграть время и успеть вывезти питомцев из приюта. Сейчас волонтёры ищут тех, кто может забрать четвероногих себе. Помочь готовы с доставкой псов в любой город. Связаться с волонтёрами предлагают на официальной странице фонда во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.



В республиканском управлении ветеринарии «Байкал-Daily» пообещали прокомментировать ситуацию позднее, но подтвердили, что в Бурятии началось «осуществление закона», В республиканском управлении ветеринарии «Байкал-Daily» пообещали прокомментировать ситуацию позднее, но подтвердили, что в Бурятии началось «осуществление закона», разрешающего усыплять бездомных собак.



Жители Бурятии тем временем негодуют по этому поводу в соцсетях. О начавшейся в регионе эвтаназии беспризорных животных уже написали многие федеральные СМИ.









Ранее стало известно , что из «Ананды» вывезли 123 собаки и 16 сразу забрали себе неравнодушные люди. Их отправляют в другие российские города. В списке – Красноярск, Санкт-Петербург, Хабаровск, Москва, Комсомольск-на-Амуре, Казань, Архангельск, Тверь, Екатеринбург и Владивосток.

Усыплять четвероногих будут в нескольких случаях. Например, чтобы прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных – иными словам, страдающих каким-либо неизлечимым заболеванием.



Также в списке «показаний» – серьёзные последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, если животное «социально опасно» и проявляет немотивированную агрессию, если от него кто-то пострадал и это подтверждается заявлением самой жертвы, законного представителя, очевидцев, ведомства либо организации, куда поступило сообщение о нападении. Кроме того, эвтаназии подвергнут собак с болезнями, представляющими угрозу для их сородичей или человека и, наконец, если за время пребывания в пункте временного содержания пёс остался невостребованным – то есть никто не забрал его себе.