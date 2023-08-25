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В Бурятии определили лучшего таксиста

В Бурятии определили лучшего таксиста
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Им стал Алексей Корытов

В Улан-Удэ прошёл всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России». Участники сдали тест на знание ПДД, истории Бурятии, оказания первой помощи и проехались со стаканом воды на крыше. Практическая часть на автодроме выполнялась на автомобиле с механической коробкой передач. Победу одержал Алексей Корытов, сообщили организаторы конкурса.

Два теоретических тура регионального этапа конкурса прошли на территории Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта. Здесь водители такси ответили на вопросы, касающиеся правил дорожного движения, таксомоторного законодательства, основ медпомощи пострадавшим в ДТП. Также были задания на знание достопримечательностей и улично-дорожной сети республики.
Третий – практический – тур конкурса прошёл на автодроме автомобильного техникума. Конкурсанты соревновались между собой в умении быстро и правильно устанавливать детское кресло, в плавности и аккуратности маневрирования на легковом автомобиле. Жюри следило, чтобы все упражнения были выполнены качественно и оперативно. А ещё водительское мастерство помогал оценивать поставленный на крыше авто стакан с водой. Чем больше воды привозил конкурсант на финиш, тем больше баллов он получал.

Победителями регионального этапа стали:
I место - Алексей Корытов (60 баллов),
II место - Артур Озиев (59 баллов),
III место - Анатолий Вахрушев (56 баллов).

Алексей выиграл региональный этап с первой попытки – он узнал о конкурсе только в этом году.

- Записали на участие в конкурсе от нашего таксопарка, так как я единственный катаюсь на механике. В общем, мало того, что неожиданно оказался на конкурсе, так ещё и выиграл. Буду готовиться к финалу, чтобы достойно представить Бурятию на всероссийских соревнованиях, - рассказал Алексей Корытов.

Призёры регионального этапа поделили между собой 30 тысяч рублей призового фонда.

- Региональный этап в Бурятии проходит на ежегодной основе, чему мы несомненно рады. Благодарим всех водителей такси за активное участие в соревнованиях. В целом участники показали неплохие результаты, а победитель регионального этапа Алексей Корытов представит республику в финале конкурса, поборется за 150 000 рублей и звание лучшего в стране, – рассказал руководитель конкурса Кирилл Казанин.



такси конкурс

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