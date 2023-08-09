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В Бурятии объявлен конкурс чтецов «Увидеть Россию сердцем»

В Бурятии объявлен конкурс чтецов «Увидеть Россию сердцем»
Общество,  Фото:pixabay.com
Он посвящён 85-летию писателя и поэта Андрея Румянцева

С 10 августа в Бурятии начинается приём заявок на участие в республиканском конкурсе чтецов «Увидеть Россию сердцем», посвящённом 85-летнему юбилею российского писателя и поэта, народного поэта Бурятии, заслуженного работника культуры Российской Федерации, переводчика Андрея Румянцева, который будет отмечаться 15 сентября этого года.

- Цель конкурса – популяризация чтения среди разных групп населения посредством использования литературных произведений Андрея Григорьевича Румянцева. Мероприятие направлено на развитие творческих способностей пользователей библиотек, поддержку талантливых читателей и содействие раскрытию креативного потенциала участников, - сообщили в пресс-службе администрации МО «Кабанский район».

Участникам предлагается записать видеоролики, где они с выражением читают самостоятельно отобранные произведения А. Румянцева разных жанров: поэзия на русском и бурятском языках, проза.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
- Лучшее прочтение стихотворений А. Г. Румянцева;
- Лучшее прочтение отрывков из прозаических произведений А. Г. Румянцева;
- Выразительное чтение стихотворений А. Г. Румянцева на бурятском языке.

Заявки принимаются до 10 сентября включительно. Рассмотрение присланных работ пройдёт в период с 11 по 13 сентября.

Определение победителей и призёров пройдёт с участием экспертного жюри. Будут учитываться эмоциональность, артистизм и творческий подход чтецов. Итоги конкурса будут объявлены 15 сентября.

Подробно с положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте Кабанской межпоселенческой библиотеки.

Возрастное ограничение: 6+.
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