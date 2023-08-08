На ней представлены скульптуры Эрдэма Цыбикжапова
7 августа в Иволгинском районе Бурятии открылась выставка «Тоонто нютаг» почётного члена союза художников Туркменистана, дипломата, экс-депутата Верховного Совета РСФСР Эрдэма ламы Цыбикжапова. Экспозиция разместилась в галерее искусств народов Азии в Иволгинском дацане.
- В открытии экспозиции приняли участие XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев, председатель Бурятского регионального отделения Союза художников России Евгений Болсобоев, директор национального музея Республики Бурятия Татьяна Бороноева, концертмейстер Бурятского театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова Дарима Линховоин, коллеги, друзья и земляки Эрдэма ламы, - сообщила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.
На выставке представлены бронзовые скульптуры Эрдэма Цыбикжапова. Выставка посвящена 70-летию автора и продлится до 20 августа.
Как пояснили в дацане, название выставки «Тоонто нютаг» выбрано не случайно. Все работы Эрдэма Цыбикжапова перекликаются между собой и связаны с его родиной – посёлком Укурик в Забайкальском крае, а также с его буддийской деятельностью.
Возрастное ограничение: 6+.
В дацане Бурятии открылась выставка «Тоонто нютаг»
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