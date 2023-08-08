08 августа

07 августа

Популярное

В дацане Бурятии открылась выставка «Тоонто нютаг»

В дацане Бурятии открылась выставка «Тоонто нютаг»
Общество,  Фото:пресс-служба Иволгинского дацана
На ней представлены скульптуры Эрдэма Цыбикжапова

7 августа в Иволгинском районе Бурятии открылась выставка «Тоонто нютаг» почётного члена союза художников Туркменистана, дипломата, экс-депутата Верховного Совета РСФСР Эрдэма ламы Цыбикжапова. Экспозиция разместилась в галерее искусств народов Азии в Иволгинском дацане.

- В открытии экспозиции приняли участие XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев, председатель Бурятского регионального отделения Союза художников России Евгений Болсобоев, директор национального музея Республики Бурятия Татьяна Бороноева, концертмейстер Бурятского театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова Дарима Линховоин, коллеги, друзья и земляки Эрдэма ламы, - сообщила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.

На выставке представлены бронзовые скульптуры Эрдэма Цыбикжапова. Выставка посвящена 70-летию автора и продлится до 20 августа.

Как пояснили в дацане, название выставки «Тоонто нютаг» выбрано не случайно. Все работы Эрдэма Цыбикжапова перекликаются между собой и связаны с его родиной – посёлком Укурик в Забайкальском крае, а также с его буддийской деятельностью.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия выставка буддизм дацан скульптура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале археологи проверили состояние 3 пещер и древней стоянки
На Байкале археологи проверили состояние 3 пещер и древней стоянки
Общество, 08.08.2023
Угрозами для объектов археологического наследия назвали туристов и размыв озером
В районах Бурятии пройдут слушания по закону о Байкале
В районах Бурятии пройдут слушания по закону о Байкале
Общество, 08.08.2023
Вопросы и мнения жителей республики выслушают учёные, эксперты, общественники и члены Госдумы
В дацане Бурятии открылась выставка «Тоонто нютаг»
В дацане Бурятии открылась выставка «Тоонто нютаг»
Общество, 08.08.2023
На ней представлены скульптуры Эрдэма Цыбикжапова
За полгода более 30 парков и скверов: В Бурятии с успехом реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»
За полгода более 30 парков и скверов: В Бурятии с успехом реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»
Общество, 08.08.2023
Сейчас идут активные работы по благоустройству ещё на 50 общественных территориях
В Иркутске завершают строительство парка «Патриот»
В Иркутске завершают строительство парка «Патриот»
Общество, 08.08.2023
Степень готовности парка составляет 90%
В Улан-Удэ завершают модернизацию системы теплоснабжения
В Улан-Удэ завершают модернизацию системы теплоснабжения
Общество, 08.08.2023
Реконструкция тепломагистрали №3 ведётся в круглосуточном режиме
В аэропорту Улан-Батора запустили электронную систему погранконтроля
В аэропорту Улан-Батора запустили электронную систему погранконтроля
Общество, 08.08.2023
Жители Монголии могут пройти идентификацию самостоятельно
В Северобайкальске подрядчик затягивает строительство сетей водоснабжения
В Северобайкальске подрядчик затягивает строительство сетей водоснабжения
Общество, 08.08.2023
Степень готовности объекта оценивают в 15 процентов
Бурятия получит допфинансирование на объекты для детского отдыха
Бурятия получит допфинансирование на объекты для детского отдыха
Общество, 08.08.2023
Будет возведено не менее 40 некапитальных жилых строений
В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования Baikal Open
В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования Baikal Open
Общество, 08.08.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия крупного турнира по настольному теннису
Актёры рассказали о съёмках в фильме о Герое России Алдаре Цыденжапове
Актёры рассказали о съёмках в фильме о Герое России Алдаре Цыденжапове
Общество, 08.08.2023
Съёмки кинокартины проходили в Агинском округе и продолжились во Владивостоке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^