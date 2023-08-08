В дацане Бурятии открылась выставка «Тоонто нютаг»

Общество, Фото: пресс-служба Иволгинского дацана

На ней представлены скульптуры Эрдэма Цыбикжапова



7 августа в Иволгинском районе Бурятии открылась выставка «Тоонто нютаг» почётного члена союза художников Туркменистана, дипломата, экс-депутата Верховного Совета РСФСР Эрдэма ламы Цыбикжапова. Экспозиция разместилась в галерее искусств народов Азии в Иволгинском дацане.



- В открытии экспозиции приняли участие XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев, председатель Бурятского регионального отделения Союза художников России Евгений Болсобоев, директор национального музея Республики Бурятия Татьяна Бороноева, концертмейстер Бурятского театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова Дарима Линховоин, коллеги, друзья и земляки Эрдэма ламы, - сообщила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.



На выставке представлены бронзовые скульптуры Эрдэма Цыбикжапова. Выставка посвящена 70-летию автора и продлится до 20 августа.



Как пояснили в дацане, название выставки «Тоонто нютаг» выбрано не случайно. Все работы Эрдэма Цыбикжапова перекликаются между собой и связаны с его родиной – посёлком Укурик в Забайкальском крае, а также с его буддийской деятельностью.



Возрастное ограничение: 6+.

