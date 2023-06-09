09 июня

08 июня

Популярное

На Ольхоне появились знаки «Байкал без мусора»

На Ольхоне появились знаки «Байкал без мусора»
Общество,  Фото:отдел экопросвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Всего в текущем году в Прибайкальском нацпарке будет установлено 50 знаков

Новые треугольные призывающие знаки будут установлены на турмаршрутах Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Цель такой инфраструктуры – обратить внимание посетителей на необходимость не оставлять после себя отходы, особенно на тех локациях, где невозможны установка и обслуживание площадок ТБО спецтехникой (из-за рельефа местности, норм природоохранного законодательства).

- Всего в текущем году будет установлено 50 знаков «Байкал без мусора» на автомобильных и пеших паспортизированных турмаршрутах. Средства на изготовление и установку выделены в рамках выполнения государственного задания ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», — комментирует специалист отдела экологического просвещения Виктория Якимюк. - Первые знаки «Байкал без мусора. Заберите мусор с собой» уже установлены на острове Ольхон. В первую очередь – в тех бухтах и заливах, где проблематично или вовсе запрещено движение техники из-за обитающих там редких животных или растений. Позже установим знаки по маршруту «Большая Байкальская тропа — 1» в тех точках, где посетители Прибайкальского национального парка обычно делают привал. Содержать там контейнеры для мусора из-за отсутствия автодорог проблематично. Обслуживание с воды из-за перепадов высот и крутых склонов крайне затруднено.

Избавиться от мусора туристы могут на уже существующих площадках сбора отходов. На острове Ольхон — это стандартные контейнерные площадки, а также заглублённые в землю бункерные ёмкости. В 2022 году к ним добавился пункт раздельного сбора отходов (РСО) на маршруте «Сарайский пляж» – ещё один готовится к запуску в работу на КПП «Буругер». На Большой Байкальской тропе есть контейнерные площадки и пункт РСО на входной группе в п. Листвянка, контейнеры вблизи п. Большое Голоустное (пункт РСО будет установлен на старте маршрута «Сухое озеро»). Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Иркутская область национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фигуристка из Бурятии стала призёром межрегиональных соревнований
Фигуристка из Бурятии стала призёром межрегиональных соревнований
Общество, 09.06.2023
Юная спортсменка стала второй в Краснодарском крае
На большей части Забайкалья разрешили заходить в леса
На большей части Забайкалья разрешили заходить в леса
Общество, 09.06.2023
В большинстве районов завершился срок ограничения на пребывание в лесах
На Ольхоне появились знаки «Байкал без мусора»
На Ольхоне появились знаки «Байкал без мусора»
Общество, 09.06.2023
Всего в текущем году в Прибайкальском нацпарке будет установлено 50 знаков
В посёлке Бурятии построят очистные сооружения
В посёлке Бурятии построят очистные сооружения
Общество, 09.06.2023
Они обеспечат очистку стоков, попадающих в Байкал
В Бурятии тряхнуло ещё один район
В Бурятии тряхнуло ещё один район
Общество, 09.06.2023
Второе за день землетрясение произошло в Тунке
В Бурятии наградили чемпионов по мини-футболу
В Бурятии наградили чемпионов по мини-футболу
Общество, 09.06.2023
Победителей определили в 4 лигах
Борец из Бурятии победил на чемпионате России
Борец из Бурятии победил на чемпионате России
Общество, 09.06.2023
За награды боролись мастера ковра
«Хочу быть свободным»: Как молодой чабан развивает овцеводство на севере Бурятии
«Хочу быть свободным»: Как молодой чабан развивает овцеводство на севере Бурятии
Общество, 09.06.2023
История молодого чабана Василия Балданова необычна. Когда большинство земляков уезжают из деревни, он вернулся, разводит овец и планирует в будущем создать ассоциацию фермеров. О том, какой он, современный чабан, о чём мечтает и как живёт – в нашем материале
В Улан-Удэ к концу дня пообещали вернуть горячую воду
В Улан-Удэ к концу дня пообещали вернуть горячую воду
Общество, 09.06.2023
Правда, пока её вернут не во все дома
В лесах Улан-Удэ активно ловят нарушителей
В лесах Улан-Удэ активно ловят нарушителей
Общество, 09.06.2023
Гражданам грозят штрафы до 50 тысяч
На севере Бурятии приступили к капремонту моста
На севере Бурятии приступили к капремонту моста
Общество, 09.06.2023
Ремонт планируют завершить в 2024 году
В Бурятии посоревновались будущие лесники
В Бурятии посоревновались будущие лесники
Общество, 09.06.2023
Команды считали деревья, определяли запас лесных насаждений, виды растений и деревьев, выполняли задания по геодезии
Заповедные места в Бурятии подготовили к турсезону
Заповедные места в Бурятии подготовили к турсезону
Общество, 09.06.2023
«Заповедное Подлеморье» ждёт гостей-туристов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^