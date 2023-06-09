Всего в текущем году в Прибайкальском нацпарке будет установлено 50 знаков
Новые треугольные призывающие знаки будут установлены на турмаршрутах Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Цель такой инфраструктуры – обратить внимание посетителей на необходимость не оставлять после себя отходы, особенно на тех локациях, где невозможны установка и обслуживание площадок ТБО спецтехникой (из-за рельефа местности, норм природоохранного законодательства).
- Всего в текущем году будет установлено 50 знаков «Байкал без мусора» на автомобильных и пеших паспортизированных турмаршрутах. Средства на изготовление и установку выделены в рамках выполнения государственного задания ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», — комментирует специалист отдела экологического просвещения Виктория Якимюк. - Первые знаки «Байкал без мусора. Заберите мусор с собой» уже установлены на острове Ольхон. В первую очередь – в тех бухтах и заливах, где проблематично или вовсе запрещено движение техники из-за обитающих там редких животных или растений. Позже установим знаки по маршруту «Большая Байкальская тропа — 1» в тех точках, где посетители Прибайкальского национального парка обычно делают привал. Содержать там контейнеры для мусора из-за отсутствия автодорог проблематично. Обслуживание с воды из-за перепадов высот и крутых склонов крайне затруднено.
Избавиться от мусора туристы могут на уже существующих площадках сбора отходов. На острове Ольхон — это стандартные контейнерные площадки, а также заглублённые в землю бункерные ёмкости. В 2022 году к ним добавился пункт раздельного сбора отходов (РСО) на маршруте «Сарайский пляж» – ещё один готовится к запуску в работу на КПП «Буругер». На Большой Байкальской тропе есть контейнерные площадки и пункт РСО на входной группе в п. Листвянка, контейнеры вблизи п. Большое Голоустное (пункт РСО будет установлен на старте маршрута «Сухое озеро»). Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
На Ольхоне появились знаки «Байкал без мусора»
Общество, Фото:
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