На берегу Байкала в Бурятии наконец-то ликвидировали огромную свалку



Свалка угрожала не только экологической безопасности озера, но и здоровью местных жителей. А на брифинге 16 декабря стало известно, что с ней удалось справиться.





- Работы завершаются, все отходы вывезены, – рассказала министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева. – Укладывается плодородный слой.



Как



Как сообщал «Байкал-Daily» , в Бурятии разработали проектную документацию на рекультивацию земель в Усть-Баргузине. Эту работу запланировали на июнь 2021-го-ноябрь 2022 года. На полигон обязались вывезти свыше 187 тысяч кубометров отходов IV-V классов опасности.

На эти цели в 2021 году из федерального бюджета выделили 249 миллионов 100 тысяч, в 2022-ом – 183 миллиона 400 тысяч рублей, а из республиканского – 15 миллионов 900 тысяч и 11 миллионов 700 тысяч соответственно.



Недавно



Недавно полыхавшую в Тункинском районе свалку должны ликвидировать по решению суда, поскольку она находится на территории национального парка – границы последнего полностью совпадают с территорией муниципального образования. Минприроды РФ уже направило необходимую сумму.

- Ликвидация началась. Там большая проблема с вывозом. Захоранивать отходы на месте однозначно нельзя и даже обрабатывать их, поскольку это особо охраняемая природная территория, – пояснила Наталья Тумуреева.



Мусор приходится вывозить в Гусиноозёрск. Тем не менее, процесс в этом году начался, добавила глава Минприроды РБ.



