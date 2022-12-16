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На берегу Байкала в Бурятии наконец-то ликвидировали огромную свалку

На берегу Байкала в Бурятии наконец-то ликвидировали огромную свалку
Общество,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Из Усть-Баргузина уже вывезли все отходы, копившиеся там десятилетиями

В прибрежном посёлке Усть-Баргузин наконец-то разобрались с огромной свалкой. Горы мусора несколько лет «встречали» прямо при въезде в населённый пункт местных жителей и многочисленных туристов, решивших отдохнуть на Байкале.

Об этом писали даже федеральные СМИ. В ноябре 2020-го ТАСС сообщал, что залежи отходов образовались в пределах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. За несколько лет в месте, где они раньше складировались, накопилось 180 с лишним тысяч тонн мусора, включая бытовой и строительный. Периодически там происходили пожары, дым от которых доходил до ближайших населённых пунктов.

Свалка угрожала не только экологической безопасности озера, но и здоровью местных жителей. А на брифинге 16 декабря стало известно, что с ней удалось справиться.

- Работы завершаются, все отходы вывезены, – рассказала министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева. – Укладывается плодородный слой.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии разработали проектную документацию на рекультивацию земель в Усть-Баргузине. Эту работу запланировали на июнь 2021-го-ноябрь 2022 года. На полигон обязались вывезти свыше 187 тысяч кубометров отходов IV-V классов опасности.

На эти цели в 2021 году из федерального бюджета выделили 249 миллионов 100 тысяч, в 2022-ом – 183 миллиона 400 тысяч рублей, а из республиканского – 15 миллионов 900 тысяч и 11 миллионов 700 тысяч соответственно.

Недавно полыхавшую в Тункинском районе свалку должны ликвидировать по решению суда, поскольку она находится на территории национального парка – границы последнего полностью совпадают с территорией муниципального образования. Минприроды РФ уже направило необходимую сумму.

- Ликвидация началась. Там большая проблема с вывозом. Захоранивать отходы на месте однозначно нельзя и даже обрабатывать их, поскольку это особо охраняемая природная территория, – пояснила Наталья Тумуреева.

Мусор приходится вывозить в Гусиноозёрск. Тем не менее, процесс в этом году начался, добавила глава Минприроды РБ.

мусор свалка

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