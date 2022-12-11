Пожар тушили несколько дней
Предположительная причина пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов, расположенный в семи километрах от села Талое, – поджог. Об этом сообщила министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева во время прямого эфира Центра управления регионом. Прямой эфир состоялся в пятницу, 9 декабря.
Как отметила Наталья Тумуреева, местные власти подозревают в поджоге нелегальных сборщиков металлолома. «Говорят, что поджигают люди, которые выжигают металл. Я говорю – ставьте камеры, значит, так надо отслеживать», - рассказала министр.
Также она объяснила, в чем заключалась сложность тушения пожара: «Да, пожар там был такой серьёзный. В чём сложность тушения пожара на свалке? И зима сейчас на дворе. Просто заливать водой — это бессмысленно, надо загонять бульдозер, переворачивать слои – таким образом тушить».
Как сообщал «Байкал-Daily», первое сообщение о возгорании на полигоне поступило вечером 4 декабря. Приехавшие пожарные пролили очаги возгорания с помощью двух пожарных автоцистерн. Ликвидировать возгорание полностью не представлялось возможным из-за глубины слоя мусора. Ночью пожар разгорелся вновь.
Второе сообщение о возгорании свалки поступило утром 5 декабря. Два боевых расчёта пожарной части №46 выехали к месту пожара, в течение дня пожарные проводили поверхностную проливку на площади около 900 кв.м.
Затем решался вопрос о предоставлении дополнительной техники администрацией Тункинского района для полной ликвидации огня. Глубокий слой бытового мусора необходимо было перекопать.
Поджог назвали вероятной причиной пожара на полигоне в Бурятии
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