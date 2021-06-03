Свалку в Усть-Баргузине ликвидируют в ближайшее время
В Бурятии подрядчик приступит к ликвидации свалки мусора в посёлке Усть-Баргузин уже в этом месяце. Сейчас жителей и многочисленных туристов при въезде в посёлок «встречают» горы мусора.
- Ранее была разработана проектная документация на рекультивацию земель. Управлением Росприроднадзора по Иркутской области выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы, проведена экспертиза сметной стоимости, – прокомментировала заместитель министра природных ресурсов и экологии РБ Наталья Тумуреева.
Проведение работ состоится с июня 2021 года по ноябрь 2022 года. Будет вывезено на полигон свыше 187 тысяч кубических метров твёрдых бытовых (коммунальных) отходов IV-V классов опасности. Затем земельный участок площадью более 8,7 га ожидает рекультивация.
Заявка на финансирование данных работ удовлетворена министерством природы России. На эти цели выделяются средства: из федерального бюджета в 2021 году – 249,1 млн руб., в 2022 году – 183,4 млн руб. Из бюджета Бурятии в 2021 году – 15,9 млн руб., в 2022 году – 11,7 млн руб.
Напомним, что к 2024 году в республике планируется убрать пять больших свалок общей площадью около 90 гектаров. Завалы мусора ликвидируют в Улан-Удэ, Северобайкальске, Кяхте, Закаменске и Усть-Баргузине. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Бурятии.
В Бурятии рекультивируют свалку около Байкала
Общество, Фото:
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