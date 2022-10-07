Борцы из Бурятии завоевали 5 медалей первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены республики выиграли 3 золотых и 2 серебряных награды



Завершившееся первенство России среди юниоров до 23 лет по спорту глухих (вольная борьба) принесло сборной Бурятии пять медалей: 3 золотых и 2 серебряных.



В весовой категории до 61 кг золотую медаль завоевал Иван Максимов, ещё одно золото у Руслана Торпинкеева в весовой категории до 74 кг. В финале в весовой категории до 97 кг встретились два наших спортсмена Николай Капустин и Николай Берельтуев. Завершился этот поединок в пользу Николая Капустина. Серебро первенства у ещё одного спортсмена Сергея Евтюгина в весовой категории до 70 кг.



Соревнования, участниками которых стали больше 60 спортсменов из разных регионов страны, прошли во Владимире с 5 по 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.

