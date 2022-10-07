Спортсмены республики выиграли 3 золотых и 2 серебряных награды
Завершившееся первенство России среди юниоров до 23 лет по спорту глухих (вольная борьба) принесло сборной Бурятии пять медалей: 3 золотых и 2 серебряных.
В весовой категории до 61 кг золотую медаль завоевал Иван Максимов, ещё одно золото у Руслана Торпинкеева в весовой категории до 74 кг. В финале в весовой категории до 97 кг встретились два наших спортсмена Николай Капустин и Николай Берельтуев. Завершился этот поединок в пользу Николая Капустина. Серебро первенства у ещё одного спортсмена Сергея Евтюгина в весовой категории до 70 кг.
Соревнования, участниками которых стали больше 60 спортсменов из разных регионов страны, прошли во Владимире с 5 по 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.
Борцы из Бурятии завоевали 5 медалей первенства России
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