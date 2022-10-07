07 октября

06 октября

Популярное

Борцы из Бурятии завоевали 5 медалей первенства России

Борцы из Бурятии завоевали 5 медалей первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены республики выиграли 3 золотых и 2 серебряных награды

Завершившееся первенство России среди юниоров до 23 лет по спорту глухих (вольная борьба) принесло сборной Бурятии пять медалей: 3 золотых и 2 серебряных.

В весовой категории до 61 кг золотую медаль завоевал Иван Максимов, ещё одно золото у Руслана Торпинкеева в весовой категории до 74 кг. В финале в весовой категории до 97 кг встретились два наших спортсмена Николай Капустин и Николай Берельтуев. Завершился этот поединок в пользу Николая Капустина. Серебро первенства у ещё одного спортсмена Сергея Евтюгина в весовой категории до 70 кг.

Соревнования, участниками которых стали больше 60 спортсменов из разных регионов страны, прошли во Владимире с 5 по 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии.
Бурятия спорт вольная борьба первенство России спорт глухих

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ строят многоквартирные дома для обитателей аварийного жилья
В Улан-Удэ строят многоквартирные дома для обитателей аварийного жилья
Общество, 07.10.2022
Строительство домов в Новом Зелёном идёт под контролем специалистов
На поддержку бойцов СВО из бюджета Бурятии выделено более 200 млн
На поддержку бойцов СВО из бюджета Бурятии выделено более 200 млн
Общество, 07.10.2022
В республике закупают обмундирование и технику для воинов-земляков
Главный балетмейстер Бурятского оперного театра вернётся на сцену
Главный балетмейстер Бурятского оперного театра вернётся на сцену
Общество, 07.10.2022
Баярто Дамбаев не выступал на сцене в качестве артиста три года
Улан-удэнцы засоряют канализацию мусором и волосяными пробками
Улан-удэнцы засоряют канализацию мусором и волосяными пробками
Общество, 07.10.2022
Только за месяц пришлось устранять 167 засоров
Лучшего водителя пожарного автомобиля выбрали в Бурятии
Лучшего водителя пожарного автомобиля выбрали в Бурятии
Общество, 07.10.2022
Самым зрелищным этапом конкурса стало скоростное маневрирование
Работа об исследователе Байкала победила на международном конкурсе
Работа об исследователе Байкала победила на международном конкурсе
Общество, 07.10.2022
Биография «забытого» гидрографа стала известна в России и Италии
Жителей Бурятии просят не переживать из-за дыма в лесах
Жителей Бурятии просят не переживать из-за дыма в лесах
Общество, 07.10.2022
В лесах начались профилактические выжигания
В Бурятии суд обязал заменить 25-метровую трубу котельной
В Бурятии суд обязал заменить 25-метровую трубу котельной
Общество, 07.10.2022
Трубу необходимо отремонтировать до конца следующего года
В улусе в Бурятии построили спортплощадку за 9,9 млн
В улусе в Бурятии построили спортплощадку за 9,9 млн
Общество, 07.10.2022
Здесь можно играть в командные игры и заниматься воркаутом
В нацпарке в Бурятии ремонтируют популярную среди туристов тропу
В нацпарке в Бурятии ремонтируют популярную среди туристов тропу
Общество, 07.10.2022
Посетителей просят воздержаться от походов 
В Улан-Удэ идёт набор в секцию борьбы школы олимпийского резерва
Общество, 07.10.2022
В школе три борцовских зала и три тренера по вольной борьбе
В Бурятии осталось пятеро претендентов на звание лучшего участкового
В Бурятии осталось пятеро претендентов на звание лучшего участкового
Общество, 07.10.2022
Отдать свой голос за участников может каждый желающий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^