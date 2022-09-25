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В Иркутской области прошёл фестиваль скандинавской ходьбы

В Иркутской области прошёл фестиваль скандинавской ходьбы
Общество,  Фото:pixabay.com
В фестивале приняли участие 11 команд

В Приангарье прошёл фестиваль скандинавской ходьбы для людей старшего возраста. Мероприятие состоялось на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов комплексного центра социального обслуживания населения Иркутска.

Как сообщили в правительстве области, в фестивале приняли участие 11 команд из госучреждений социального обслуживания региона. Перед соревнованиями президент Байкальской федерации скандинавской ходьбы Андрей Кудаев провёл мастер-класс по технике ходьбы и разминку. Спортсмены уверенно преодолели дистанцию в 1,5 километра.

Помимо соревновательной части, была организована развлекательная программа – для спортсменов выступил театр «Сибирские казаки», а на конкурс «Не красна изба углами, а красна пирогами» участники напекли угощений. Победителей наградили медалями, дипломами, ценными подарками и призами.

– Фестиваль скандинавской ходьбы, организованный в отделении дневного пребывания комплексного центра Иркутска, уже второй раз объединяет самых активных, спортивных, не стареющих духом людей. Уверены, что подобные фестивали станут доброй традицией и будут объединять всех желающих, быть здоровыми, счастливыми, и бодро шагающими к активному долголетию, – отметил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.
скандинавская ходьба

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