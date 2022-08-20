Бурятия запустила «масочный тренд» среди регионов страны

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Несколько регионов уже ввели масочный режим вслед за республикой, остальные – на очереди



Бурятия, напомним, стала первым регионом в России, который вернул обязательное ношение масок в общественных местах. Такое решение было принято из-за роста заболеваемости и надвигающегося первого сентября.



- Мы приняли решение ввести масочный режим. Но только в помещениях – на улице маски не обязательны. Мы надеемся, что за счёт этого сдержим рост, ведь скоро – первое сентября, дети должны пойти в школу. И с теми темпами роста, которые есть, не хотелось бы допустить ситуацию, чтобы дети опять ушли на дистант. Либо вводить какие-то дополнительные ограничения, которые влияли бы на бизнес, - говорил глава Бурятии Алексей Цыденов, обращаясь к жителям республики.



Не остановили руководство Бурятии и грядущие выборы, на которые может оказать влияние столь непопулярное решение. Ведь новых смертей от ковида никто не хочет



После этого Роспотребнадзор России выступил с рекомендациями: вводить масочный режим в регионах, в которых в течение недели заболело более, чем 50 человек на 100 тысяч населения. При этом, судя по данным сайта Стопкоронавирус.рф, уже в течение недели большинство субъектов вынуждено будет пойти на такой шаг. Ведь показатель заболеваемости на большей части территории России уже перевалил за 150 случаев на 100 тысяч человек.



Между тем, некоторые регионы уже последовали примеру Бурятии. Так, масочный режим официально введён в Еврейской автономной области и Республике Тува. А рекомендательный характер ношение масок пока ещё носит в Новосибирске, Республике Алтай, Кемеровской области и Татарстане.

