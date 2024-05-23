Военный фельдшер из Иркутска стал героем передачи на федеральном канале

Лишившийся ног на СВО Сергей Надмидон планирует покорить Эльбрус



Участник СВО, военный фельдшер из Иркутска Сергей Надмидон стал героем передачи «Наши» (возрастное ограничение 12+) на канале «Россия 1».



В начале программы рассказали его историю. В марте 2022 года капитан Сергей Надмидон с позывным «Маэстро» возглавил медицинский взвод в зоне специальной военной операции. Там он, рискуя жизнью, вытаскивал раненых под обстрелами, оказывал им помощь. Но однажды ему пришлось оказывать помощь самому себе.



- Ранение получил 6 мая 2022 года. Противник нанёс артиллерийский удар. Когда увидел вспышку, понял, что попали под артобстрел, боли не чувствовал абсолютно. Увидел, что подо мной разливается лужа крови. Понял, что необходимо наложить жгут. А если сам себе не поможешь, уже никто не поможет. Достал жгут, таким вот образом сделал. Если бы не наложил быстро жгут, просто бы истёк кровью. Я сразу понял, что слева совсем всё плохо. Были надежды, что всё-таки правую ногу спасут. Когда мне показали рентген-снимок, тогда я уже понял, что шансов никаких нет, - поведал Сергей.



Мужчина рассказал, что после операции – ампутации ног - понял, что надо заново учиться жить. Медик отметил: в какой-то момент расклеился, но собрался, понял, что надо дальше жить, ставить цели, достигать их, учиться, работать и в конце концов влюбляться. Он поставил себе цель подняться на Эльбрус.



На СВО же Сергей Надмидон оказался не с первых дней, поскольку до начала специальной военной операции он решил покинуть ряды Вооружённых сил, уволиться. «Сама новость о начале СВО застала меня врасплох, потому что я уже находился дома. Когда узнал о тяжёлой обстановке, решение было принято без раздумий – отправиться на помощь», - вспоминает он.



Когда в эфире показали видеообращения от его подчинённых, капитан Надмидон растрогался. Кроме того, ему устроили множество приятных сюрпризов: в студию пришли мама Сергея Евдокия, его боевые товарищи, в том числе подчинённый Евгений.



- Товарищ капитан хотел уйти на заслуженную пенсию. А когда узнал, что его взвод в полном составе уехал на СВО, он сделал всё так, чтобы приехать именно к нам. Через многие инстанции прошёл, с командованием разговаривал, чтобы прийти именно в свой взвод. И 29 марта он прибыл к нам, я этот день запомнил. Мы всем взводом оживились, наш родной командир вернулся. Готовы были работать вместе с ним, слушать его приказы и помогать ему во всем. Для меня товарищ капитан – настоящий офицер, - поделился он.



На передаче Сергей Надмидон рассказал о своих планах. Сейчас он учится в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, планирует стать реабилитологом и дальше оказывать помощь людям.

