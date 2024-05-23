Два смертельных ДТП произошло в Бурятии

В Бурятии произошло сразу два смертельных ДТП. Они случились в Иволгинском и Джидинском районах, сообщили в Госавтоинспекции.
Утром 22 мая 64-летний водитель «Рено Логан» следовал по автодороге Иволгинск – Каленово. В 6 км от села Верхняя Иволга водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Сегодня ночью, 23 мая, смертельное ДТП произошло в четырёх километрах от села Цагатуй Джидинского района.
По предварительным данным, около 3 часов ночи 51-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Тойоту Корона Премио» под управлением 23-летнего водителя.
В результате ДТП 51-летний пассажир «Тойоты Калдина» от полученных травм скончался, а водитель и 48-летний пассажир доставлены в больницы. Травмы также получил 24-летний пассажир второго автомобиля.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого смертельная автоавария была зарегистрирована 13 мая в Селенгинском районе - тогда по вине пьяного водителя погиб пассажир.