Местные потребовали перенести их на вечер, но безуспешно
В Баунтовском районе Бурятии недовольны решением организовать очередной сельский сход в разгар рабочего дня. Собрание назначили на 14:00. Недовольство по этому поводу жители посёлка Маловский высказали в группе «Баунт-инфо. 24/7».
- Для кого это? Все работают. Это же не выходной день! Опять придут 5-6 человек и работники клуба. Назначайте на вечер. Можно провести и в субботу, – заявили люди.
Однако власти непреклонны. Врио начальника отдела по развитию сельского поселения «Багдаринское» Анна Мясникова заявила, что раньше собрания устраивали по вечерам и присутствующих там было мало.
- Анализ показал, что проведение сходов в рабочее время способствует увеличению количества участников, – подчеркнули в райадминистрации и добавили, что время заранее согласовали с местными депутатами.
В Бурятии жителей района возмутили сельские сходы посреди рабочего дня
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