В Бурятии врачи вытащили с того света 24-летнего парня

Общество, Фото: Закаменская ЦРБ

Молодой человек получил множественные ножевые ранения



В Бурятии врачи Закаменской центральной районной больницы буквально вытащили с того света 24-летнего молодого человека, получившего множественные ножевые ранения.



- Трагический случай произошёл в селе Утата. Молодой человек 2000 года рождения получил колото-резаные обширные раны предплечья, спины, грудной клетки, живота и множественные обширные гематомы. Однако в брюшную полость, с повреждением толстой кишки, пришёлся самый опасный удар – это было проникающее ранение. С места происшествия пострадавшего привезли сначала во врачебную амбулаторию села Санага, где врач общей практики Гэрэлма Гомбоева и медсестра Дашамара Дылыкова отважно боролись за жизнь пациента, - рассказали в больнице.



Медики профессионально оказали необходимую медицинскую помощь. Провели инфузионную противошоковую и гемостатическую терапию, предприняли попытки остановки наружного кровотечения, зашили резаную рану предплечья, которая кровоточила, наложили асептические повязки. Однако пациент всё равно находился в тяжёлом состоянии. Санагинская врачебная бригада вовремя сообщила в Закаменскую центральную районную больницу о необходимости оказания оперативного вмешательства. И, не теряя времени, они повезли пострадавшего в Закаменск. Расстояние от Санаги до Закаменска - 78 километров.



- Делая всё, чтобы спасти пациента, навстречу выехала реанимационная бригада. На половине пути приняли пациента. Его экстренно взяли на операцию. Пациент поступил в геморрагическом шоке 2 степени. При оперативном вмешательстве отмечалась кровопотеря до 40 процентов от общей, примерно, это почти 2 литра крови. Применена лапаратомия, остановка внутрибрюшного кровотечения, резекция толстой кишки, выведение колостомы, - поведали в больнице.



Здесь отметили, что человек получил смертельные ножевые ранения, которые несовместимы с жизнью, и если бы не умелые действия закаменских врачей на всех стадиях спасения, то пациент неминуемо бы погиб.



С тех событий прошло уже больше недели. Сейчас сам пострадавший идёт на поправку. Раны понемногу заживают.



- Он в сознании, хорошем настроении и говорит огромное человеческое спасибо людям в белых халатах, которые спасли ему жизнь, - заключили в учреждении.

