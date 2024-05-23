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Прокуратура Бурятии и «Опора России» подписали соглашение

Прокуратура Бурятии и «Опора России» подписали соглашение
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Стороны договорились сотрудничать

Прокуратура Бурятии и региональное отделение лбщероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Соглашение касается защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

- Заключение соглашения направлено на объединение усилий сторон в целях формирования благоприятных условий развития предпринимательства в республике, оперативный обмен информацией о нарушениях прав представителей бизнес-сообщества, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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