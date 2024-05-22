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В Бурятии федеральные дорожники провели профилактическую акцию

В Бурятии федеральные дорожники провели профилактическую акцию
Общество,  Фото:ФКУ «Упрдор «Южный Байкал»
Школьникам села Сотниково напомнили, что пересекать дорогу в неположенном месте нельзя

В преддверии летних каникул в Иволгинском районе Бурятии прошла профилактическая акция «Безопасное лето». В этот раз мероприятие провели в начальной школе села Сотниково. Организаторами выступили упрдор «Южный Байкал» совместно с территориальным отделом Госавтоинспекции по Иволгинскому району.

Как сообщили в дорожном управлении, в первые дни лета увеличивается количество детей на дорогах, в связи с чем возрастает риск дорожно-транспортных происшествий с их участием. Поэтому специалисты регулярно напоминают об основах безопасного поведения на дороге на классных часах в учебных заведениях, находящихся в непосредственной близости к федеральным трассам.

- Очень важно рассказывать детям, как необходимо вести себя на дороге. Тем более школа располагается вдоль оживлённой федеральной трассы Р-258 «Байкал». Сегодня мы ещё раз напомнили нашим малышам, что перебегать дорогу и переходить проезжую часть в неположенном месте нельзя. В селе Сотниково несколько пешеходных переходов как со светофорным регулированием, так и без него. Также здесь оборудован один надземный пешеходный переход. В преддверии лета мы просим родителей быть бдительными и своим положительным примером показывать детям, как важно соблюдать основные правила дорожного движения, - отметил Виталий Куликов, заместитель начальника отдела безопасности дорожного движения ФКУ «Упрдор «Южный Байкал».

Как рассказал начальник ОГИБДД ОМВД России по Иволгинскому району Бурятии Александр Собенников, с начала этого года на его территории зафиксировано четыре дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Именно поэтому подобные акции важны, ведь, зная правила дорожного движения, можно сохранить жизнь.

В завершение классного часа федеральные дорожники вручили юным пешеходам светоотражающие значки.

Справка

С января по апрель текущего года на подведомственной ФКУ «Упрдор «Южный Байкал» сети дорог зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в результате которых они получили травмы различной степени тяжести. Отметим, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких происшествий снизилось в полтора раза (по итогам 2023 года зафиксировано пять ДТП).
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