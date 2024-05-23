Его планируется установить в Волгограде
В Иркутской области обсудили итоги конкурса на разработку лучшего архитектурно -художественного образа памятника воинам-сибирякам, павшим на Мамаевом кургане в Волгограде. Был представлен эскизный проект памятника, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, что в июне 2023 года на заседании специально созданной рабочей группы было принято решение о проведении конкурса на разработку проекта памятника воинам-сибирякам. Архитектурно-художественный конкурс стартовал в сентябре.
В состав конкурсной комиссии вошли представители правительства региона, администрации Иркутска и общественной палаты города, деятели искусства и архитекторы. На конкурс поступила 31 заявка от авторских коллективов и физических лиц. По итогам были отобраны 10 лучших эскизов. В марте 2024 года решением конкурсной комиссии победителем признан архитектурно-художественный образ памятника авторского коллектива архитекторов: Сергея Демкова и Семёна Ставцева.
- Инициативу готовы поддержать в Волгоградской области, на Мамаевом кургане уже установлено более 20 мемориальных знаков жителям отдельных областей, краёв, республик Российской Федерации, представителям разных национальностей и родов войск, принимавших участие в Сталинградской битве, - подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Глава региона предложил организовать работу по созданию памятника на основе победившего эскиза и по его установке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Иркутской области представили проект памятника воинам-сибирякам
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