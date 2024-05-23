Охотники «забыли» о патронах на границе в Бурятии

Два случая вывоза патронов выявили бурятские таможенники за последний месяц. Оба случая произошли в ДАПП Монды; с патронами в Монголию пытались выехать жители Иркутской области.
- 59 патронов в течение одного месяца обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды у граждан России. Жители Иркутской области следовали на личных автомобилях на отдых в Монголию. Разрешительных документов на перемещение боеприпасов у мужчин при себе не было, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Охотничьи патроны таможенники обнаружили в перчаточных ящиках в салонах автомобилей: в первом случае 21 патрон, во втором – 38.
Мужчины пояснили, что они охотники и после очередной охоты перед поездкой на рыбалку в Монголию забыли выложить патроны.
- В соответствии с российским законодательством перемещение через границу гражданского и служебного оружия осуществляется с предъявлением таможенному органу разрешительного документа, выданного Федеральной службой войск национальной гвардии РФ. К данной категории товаров относятся основные части оружия и принадлежности к нему, а также патроны, гильзы и капсюли для патронов. Указанные товары при ввозе и вывозе подлежат обязательному таможенному декларированию с заполнением таможенной декларации, - напомнил начальник таможенного поста ДАПП Монды Александр Жуков.
По данным фактам проводятся проверки.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее суд назначил штраф жителю Иркутской области за незаконный вывоз в Монголию старинного пятилитрового тульского самовара. Раритет также обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды.