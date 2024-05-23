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Охотники «забыли» о патронах на границе в Бурятии

Охотники «забыли» о патронах на границе в Бурятии
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
За последний месяц произошло уже два таких случаях

Два случая вывоза патронов выявили бурятские таможенники за последний месяц. Оба случая произошли в ДАПП Монды; с патронами в Монголию пытались выехать жители Иркутской области.

- 59 патронов в течение одного месяца обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды у граждан России. Жители Иркутской области следовали на личных автомобилях на отдых в Монголию. Разрешительных документов на перемещение боеприпасов у мужчин при себе не было, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Охотничьи патроны таможенники обнаружили в перчаточных ящиках в салонах автомобилей: в первом случае 21 патрон, во втором – 38.


Мужчины пояснили, что они охотники и после очередной охоты перед поездкой на рыбалку в Монголию забыли выложить патроны.

- В соответствии с российским законодательством перемещение через границу гражданского и служебного оружия осуществляется с предъявлением таможенному органу разрешительного документа, выданного Федеральной службой войск национальной гвардии РФ. К данной категории товаров относятся основные части оружия и принадлежности к нему, а также патроны, гильзы и капсюли для патронов. Указанные товары при ввозе и вывозе подлежат обязательному таможенному декларированию с заполнением таможенной декларации, - напомнил начальник таможенного поста ДАПП Монды Александр Жуков.

По данным фактам проводятся проверки.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее суд назначил штраф жителю Иркутской области за незаконный вывоз в Монголию старинного пятилитрового тульского самовара. Раритет также обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды.

патроны Таможня

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