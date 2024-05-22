В Улан-Удэ начинается реальное возрождение ипподрома

Власти Бурятии и АО «Росипподромы» создают совместное предприятие
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 мая на республиканском ипподроме в Улан-Удэ пройдёт чемпионат Бурятии по конным скачкам (0+). Призом на каждой дистанции будет мотоцикл. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Конные скачки здесь не проводились 15 лет, сам же ипподром пустует почти 20 лет.
Для возрождения ипподрома власти Бурятии и АО «Росипподромы» создают совместное предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхозпрода республики.
- Самым крупным камнем преткновения в возрождении ипподрома оставался тот факт, что это объект федеральной собственности. По действующему бюджетному кодексу республика не имеет право вкладывать средства в федеральную недвижимость. Но нами было достигнуто соглашение, регулирующее этот вопрос – мы создаём новое акционерное общество, в которое войдут АО «Росипподромы» и правительство Республики Бурятия, - пояснил министр сельского хозяйства Галсан Дареев
В уставный капитал акционерного общества АО «Росипподромы» внесёт имущественный комплекс Улан-Удэнского ипподрома, а правительство Бурятии выделит равную стоимости комплекса сумму из республиканского бюджета. Всего для реконструкции ипподрома потребуется около 250 миллионов рублей, которые войдут в уставный капитал. Так как доля республики значительно превысит долю АО «Росипподромы», преимущественное право управления новым АО будет за Бурятией. Подписание соглашения планируется уже этой осенью.
После реконструкции ипподром будет преобразован в конно-спортивный центр.
- Здесь необходимо понимать, что изначально ипподром – это место для испытаний лошадей, их резвости и выносливости. Современный ипподром – это технически сложный и дорогой объект. Главной частью являются беговая и скаковая дорожки, которые представляют собой серьёзное многослойное инженерное сооружение, на бетонной основе с дренажными каналами, обслуживающими подземными ходами, слоями специальной гальки, песка и не только. Стоимость строительства одной только беговой дорожки может достигать 300 миллионов рублей, а всего ипподрома – свыше 1 миллиарда рублей. И чтобы оправдать строительство такого ипподром, в регионе должно быть не менее сотни чистокровных лошадей рысистых пород, и то при условии постоянного роста поголовья и дальнейшей селекционной работы. Иначе ипподром будет простаивать, ведь бега должны проходить каждые выходные в тёплый период, должен работать тотализатор, быть организован досуг и питание посетителей и т.д. Поэтому в наших условиях, в условиях нашего бюджета и при наличии не более 30 рысаков с паспортами, ограниченного количества профессиональных наездников, нам больше подойдёт формат конно-спортивного центра. Где помимо бегов и скачек, можно организовать соревнования по другим видам конного спорта, в том числе национальным, - рассказал Галсан Дареев.
Конно-спортивный центр может объединять всех любителей лошадей, здесь могут проходить занятия по верховой езде в конно-спортивных секциях для детей и взрослых. Здесь же могут организовать просто катания, прогулки и походы верхом на лошадях по окрестностям, либо в упряжи, занятия по иппотерапии.
- Очень отрадно, что вместе с правительством в возрождение ипподрома подключились общественники. Уже создан новая федерация конных скачек «Мори Урилдаан», методом народной стройки начались ремонтные работы внутри советского ипподрома. А это значит, что когда мы приступим к официальной реконструкции, то сможем сэкономить бюджетные средства и направить их на дополнительные улучшения конноспортивного центра, - подчеркнул глава минсельхоза Бурятии.
Федерация конных скачек «Мори Урилдаан» зарегистрирована в декабре 2023 года, на общем собрании президентом нового сообщества избран коневладелец из Кижингинского района Аюр Сампилов.
- По мне, так невозможно не любить лошадей. У меня у самого есть чистокровная английская и её помеси с буденовцами. И таких как я, любителей, в нашей Бурятии множество, поэтому идея профессионального сообщества зрела давно. И после совещания мы решили не откладывать дело в долгий ящик. Сразу начали работы по облагораживанию территории, ограждению объектов незавершенного строительства, постройки трибун, грейдированию дорожки, - поделился президент федерации «Мори Урилдаан» Аюр Дашинимаевич.
По его словам, на чемпионат подано уже 80 заявок от конников со всей Бурятии. Средства на призовой фонд, а это миллион рублей, выделили сами животноводы и спонсоры, не имеющие никакого отношения к лошадям, но очень болеющих душой за возрождение конного спорта.
В Улан-Удэ начинается реальное возрождение ипподрома
Экономика, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 22.05.2024
Власти Бурятии и АО «Росипподромы» создают совместное предприятие
Сумма субсидии зависит от количества реализуемого молока на переработку
В списке есть и рабочие профессии
22 мая в республике стартует конкурс грантов
Экономика, 20.05.2024
Эксперты представили рейтинг регионов по динамике зарплат
Экономика, 20.05.2024
За месяц в Улан-Удэ подешевели только однушки
Экономика, 19.05.2024
За сутки она опустилась сразу на 7 сантиметров
Экономика, 18.05.2024
«Мы – ворота в Азию», отметил Алексей Цыденов
Экспозицию посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
«В ближайшее время»
Особое внимание литию и бериллию
Экономика, 16.05.2024
Оно предназначено и для других овощей
Строительство обсудят во время визита Путина в КНР
В республике растёт спрос на экспертов по безопасности и сельскому хозяйству
Зато с начала года развестись успели уже более 900 пар