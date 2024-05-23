На юге Бурятии ремонтируют 22 км региональной дороги

Общество, Фото: администрация Закаменского района

Работы на одном из участков завершат в этом году



В Бурятии, на региональной дороге Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией обновят 22 километра. Работы идут на двух участках с 250 по 260 км и с 260 по 272 км. Ввод первого участка в эксплуатацию планируется в 2025 году, второй введут в 2024-м.



На участке 260-272 км идёт завершающий этап ремонтных работ. Дорожники продолжают укладку верхнего слоя асфальта, устанавливают барьерное ограждение, укладывают бордюрный камень. На сегодняшний день объект готов на 75%.



На участке с 250 по 260 км работы стартовали в этом году. В настоящее время подрядчик частично фрезерует старый асфальт, отсыпает земполотно.



- Дорога в местности Тужин вызывала нарекания у автомобилистов. После дождя на ней образовывались глубокие колеи и лужи, в связи с чем участок включили в нацпроект «Безопасные качественные дороги». В результате будут отремонтированы дорожное полотно, три водопропускных трубы, уложено асфальтобетонное покрытие и устроена площадка для остановки транспорта, - рассказал Владимир Соснин, руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор».



Как сообщает администрация Закаменского района, на сегодня отремонтированы 14 километров автодороги на подъезде к городу Закаменск с 272 по 286 км. Кроме того, в селе Михайловке ремонтируют мост через реку Джида.



