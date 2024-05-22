В Улан-Удэ иностранке помогли найти потерянный телефон

Студентка потеряла смартфон во время прогулки



Сотрудники полиции помогли найти потерянный гражданкой Китая смартфон. Студенка Бурятского республиканского хореографического колледжа во время прогулки потеряла дорогостоящий телефон.



- После обращения полицейские уже в течение нескольких часов разыскали смартфон. Оперативники установили геолокацию места, где мог находиться гаджет, и выехали на место. Пропавший смартфон был найден недалеко от того места, где накануне бывала гражданка, - сообщили в МВД по Бурятии.



Педагог колледжа Галина Бардуева отметила, что сотовый телефон для 16-летней девочки представляет особенную ценность, поскольку в нём записаны важные контакты, а в галерее содержатся фотографии всех её выступлений. Галина Цыренбадмаевна от имени девушки поблагодарила оперативников за профессионализм и добросовестное отношение к своим обязанностям.

