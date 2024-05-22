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В Улан-Удэ иностранке помогли найти потерянный телефон

В Улан-Удэ иностранке помогли найти потерянный телефон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Студентка потеряла смартфон во время прогулки

Сотрудники полиции помогли найти потерянный гражданкой Китая смартфон. Студенка Бурятского республиканского хореографического колледжа во время прогулки потеряла дорогостоящий телефон.

- После обращения полицейские уже в течение нескольких часов разыскали смартфон. Оперативники установили геолокацию места, где мог находиться гаджет, и выехали на место. Пропавший смартфон был найден недалеко от того места, где накануне бывала гражданка, - сообщили в МВД по Бурятии.

Педагог колледжа Галина Бардуева отметила, что сотовый телефон для 16-летней девочки представляет особенную ценность, поскольку в нём записаны важные контакты, а в галерее содержатся фотографии всех её выступлений. Галина Цыренбадмаевна от имени девушки поблагодарила оперативников за профессионализм и добросовестное отношение к своим обязанностям.
полиция

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