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В Иркутске открывается международный фестиваль оперной музыки

В Иркутске открывается международный фестиваль оперной музыки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие продлится до 26 мая

XIII международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» проходит в Иркутске с 22 по 26 мая. Участие в нём принимают оперные певцы – победители международных конкурсов вокалистов. Это артисты государственного академического Большого театра России, Московского музыкального театра «Геликон-опера», Сербского национального театра Нови-Сада, государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона Республики Саха (Якутия), солисты Иркутской областной филармонии. Они выступят совместно с губернаторским симфоническим оркестром под управлением заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша.

22 мая на открытии (6+) в концертном зале филармонии прозвучат произведения Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, Д. Шостаковича, В.А. Моцарта, Ж. Бизе, Ф. Чилеа, Дж. Пуччини. Вместе с симфоническим оркестром их исполнят московские солисты Лидия Светозарова, Виталий Серебряков, Константин Бржинский, артисты Иркутской областной филармонии Андрей Татарников и Елена Бутырина, оперная певица из Якутии Екатерина Корякина.

23 мая в органном зале зазвучит вокальная музыка (6+). Заслуженная артистка России, солистка государственного академического Большого театра России (Москва) Ирина Макарова исполнит романсы, песни, шедевры вокальной музыки русских и зарубежных композиторов П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Г. Генделя, Дж. Каччини, Дж. Россини.

Традицией «Дыхания Байкала» является концертное исполнение знаменитых опер. 25 мая в концертном зале Иркутской областной филармонии оперные певцы из Иркутска, Москвы и Сербии исполнят оперу «Паяцы» (12+) итальянского композитора Руджеро Леонковалло. Опера прозвучит на итальянском языке.

Закрытие фестиваля (6+) состоится 26 мая. Зрителям представят фрагменты опер, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение: 12+.
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