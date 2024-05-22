«Камень на камне»: В Бурятии жители райцентра не могут ездить по улицам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сельчане попросили запустить там грейдер



Бичурцы жалуются на состояние дорог в районном центре. Накануне люди поинтересовались в группе «Бичура-инфо.24/7», когда их начнут грейдировать.



- Невозможно ездить ни по одной улице. В апреле прошли три – и всё. На каждой – ямка на ямке, камень на камне, – возмущаются сельчане



В хозяйственно-транспортном отделе райадминистрации пояснили, что сейчас грейдируют участок между сёлами Топка и Окино-Ключи. Когда работы там завершатся, специалисты возьмутся на дороги в райцентре.



