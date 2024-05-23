23 мая

22 мая

Популярное

В Улан-Удэ появилось видео с места столкновения трамвая и маршрутки

В Улан-Удэ появилось видео с места столкновения трамвая и маршрутки
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Медики осматривают шесть человек, попавших в ДТП

На месте столкновения трамвая и маршрутки на круговой развязке в Улан-Удэ работают медики скорой помощи.

- В результате ДТП погибших нет. Медики осматривают шесть человек, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

По предварительной информации, пострадавшие пассажиры маршрутки получили незначительные травмы.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло на круговой развязке в 20А квартале сегодня днём; сообщение о нём поступило в 16:01. На трамвайных путях столкнулись трамвай и микроавтобус «Фиат Дукато», ехавший по маршруту №82. И в маршрутке, и в трамвае ехали пассажиры.

На видео от Госавтоинспекции с места происшествия видно, что трамвай буквально прошил салон маршрутки. Дверь микроавтобуса буквально вырвало.



Из-за инцидента было временно закрыто трамвайное движение с круговой развязки на Мелькомбинат для трамвайных маршрутов №4 и 5. Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 7,и 8 работали в штатном режиме. Оказалось затруднено движение транспортных средств.

В 16:55 движение трамваев восстановили.
ДТП трамвай общественный транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Улан-Удэ перевела крупную сумму лжеброкерам
Жительница Улан-Удэ перевела крупную сумму лжеброкерам
Происшествия, 23.05.2024
Она поверила в рассказы о быстром и почти беспроигрышном заработке
В Бурятии подросток получил 4,5 года колонии за работу на мошенников
В Бурятии подросток получил 4,5 года колонии за работу на мошенников
Происшествия, 23.05.2024
Несовершеннолетний работал курьером аферистов
Житель Ангарска застрелил супругу и получил 13,5 лет
Житель Ангарска застрелил супругу и получил 13,5 лет
Происшествия, 23.05.2024
Он выстрелил ей в голову из травматического пистолета
В Улан-Удэ из-за ДТП «встала» оживлённая улица
В Улан-Удэ из-за ДТП «встала» оживлённая улица
Происшествия, 23.05.2024
Движение там серьёзно затруднилось
Улан-удэнцы ударились в панику из-за неизвестного извращенца
Улан-удэнцы ударились в панику из-за неизвестного извращенца
Происшествия, 23.05.2024
В соцсетях заявили, что он занимался самоудовлетворением возле детской больницы (18+)
Жительница Забайкалья взяла в кредит 2 млн рублей и перевела мошенникам
Жительница Забайкалья взяла в кредит 2 млн рублей и перевела мошенникам
Происшествия, 23.05.2024
Она увидела сомнительную рекламу, когда смотрела видеоурок по вязанию
В Чите серийные автоворы избили владельца машины
В Чите серийные автоворы избили владельца машины
Происшествия, 23.05.2024
Все они обчистили три припаркованных автомобиля
Житель Бурятии избил знакомого до вегетативного состояния
Житель Бурятии избил знакомого до вегетативного состояния
Происшествия, 23.05.2024
Судебные приставы взыскали для семьи инвалида компенсацию
Два смертельных ДТП произошло в Бурятии
Два смертельных ДТП произошло в Бурятии
Происшествия, 23.05.2024
Погибли водитель «Рено Логан» и пассажир «Тойоты Калдина»
Охотники «забыли» о патронах на границе в Бурятии
Охотники «забыли» о патронах на границе в Бурятии
Происшествия, 23.05.2024
За последний месяц произошло уже два таких случаях
На федеральной трассе в Бурятии вспыхнул грузовик
На федеральной трассе в Бурятии вспыхнул грузовик
Происшествия, 23.05.2024
При возгорании пострадал водитель тягача
Два лесных пожара тушат в Бурятии
Два лесных пожара тушат в Бурятии
Происшествия, 23.05.2024
Оба действуют в Баргузинском районе
Улан-удэнка украла с карты уехавшего в больницу пенсионера крупную сумму денег
Улан-удэнка украла с карты уехавшего в больницу пенсионера крупную сумму денег
Происшествия, 22.05.2024
25-летняя девушка ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^