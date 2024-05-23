Медики осматривают шесть человек, попавших в ДТП
На месте столкновения трамвая и маршрутки на круговой развязке в Улан-Удэ работают медики скорой помощи.
- В результате ДТП погибших нет. Медики осматривают шесть человек, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
По предварительной информации, пострадавшие пассажиры маршрутки получили незначительные травмы.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло на круговой развязке в 20А квартале сегодня днём; сообщение о нём поступило в 16:01. На трамвайных путях столкнулись трамвай и микроавтобус «Фиат Дукато», ехавший по маршруту №82. И в маршрутке, и в трамвае ехали пассажиры.
На видео от Госавтоинспекции с места происшествия видно, что трамвай буквально прошил салон маршрутки. Дверь микроавтобуса буквально вырвало.
Из-за инцидента было временно закрыто трамвайное движение с круговой развязки на Мелькомбинат для трамвайных маршрутов №4 и 5. Трамвайные маршруты №№ 1, 2, 7,и 8 работали в штатном режиме. Оказалось затруднено движение транспортных средств.
В 16:55 движение трамваев восстановили.
В Улан-Удэ появилось видео с места столкновения трамвая и маршрутки
Происшествия, Фото:
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