Льготный проезд на дачные маршруты продлили в Улан-Удэ

Об этом просили горожане



По просьбам жителей Улан-Удэ льготный проезд на дачные маршруты продлён до 15 октября. Раньше он функционировал лишь до конца сентября.



- Но, так как осень у нас затяжная, люди продолжают ездить на участки и работать там. Мы решили увеличить период работы муниципальных автобусов и вместе с ним и льготный проезд, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Стоимость льготных проездных билетов составляет 450 рублей. Они действительны в течение месяца и дают право на неограниченное число поездок.



Всего в городе ходит 14 дачных автобусов. Расписание можно посмотреть на сайте МУП «Городские маршруты».

