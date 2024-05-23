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Льготный проезд на дачные маршруты продлили в Улан-Удэ

Льготный проезд на дачные маршруты продлили в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом просили горожане

По просьбам жителей Улан-Удэ льготный проезд на дачные маршруты продлён до 15 октября. Раньше он функционировал лишь до конца сентября.

- Но, так как осень у нас затяжная, люди продолжают ездить на участки и работать там. Мы решили увеличить период работы муниципальных автобусов и вместе с ним и льготный проезд, - сообщил в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Стоимость льготных проездных билетов составляет 450 рублей. Они действительны в течение месяца и дают право на неограниченное число поездок.

Всего в городе ходит 14 дачных автобусов. Расписание можно посмотреть на сайте МУП «Городские маршруты».
общественный транспорт администрацияУУ автобус

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