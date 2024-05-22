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Каратисты Бурятии выиграли 28 медалей в Иркутске

Каратисты Бурятии выиграли 28 медалей в Иркутске
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Юные спортсмены успешно выступили на межрегиональном турнире

Бурятские каратисты с триумфом выступили на межрегиональном турнире «Путь Оямы» в Иркутске. По итогам соревнований спортсмены республики завоевали 14 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Золотые награды выиграли Даниил С., Михаил Т., Илья Б., Адиса Ю., Роман К., Гордей И., Сергей Ф., Вадим Т., Жалсан С., Станислав Р., Амина И., Дарья Х., Игорь Б. и Кристина З.

Серебро получили Валерия Д., Ярослав Л., Наран Д., Кирилл Н., Николай В., Егор К. и Владислав Б. Третьи места заняли Дамдин Б., Максим Т., Владислав Х., Даниил В., Виктор Ш., Михаил П. и Ева К.

Кроме этого, спецпризы получили:
- Михаил Т. – «Лучший боец турнира»;
- Вадим Т. – «Лучшая техника».

Как сообщает министерство спорта РБ, в соревнованиях участвовали представители двух спортивных клубов из Улан-Удэ: «Чёрный пояс» и «BudoMaxxDojo». Спортсмены тренируются под руководством тренеров Бурятской федерации Кекусинкай каратэ-до Алексея Фёдорова, Максима Хутакова и Леонида Кондратьева.

Бурятия спорт каратэ

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