В столице Монголии пробегут традиционный марафон

На него уже зарегистрировались более 20 тысяч человек



Традиционный Улан-Баторский марафон в этом году состоится в субботу, 25 мая. По словам организаторов, количество участников с каждым годом увеличивается, и на этот раз для участия в марафоне зарегистрировались 20 451 человек из 34 стран. Отметим, что в забеге примут участие представители Бурятии.



Маршрут и трасса марафона уже утверждены, а также определены места старта, финиша, пункты с питьевой водой, медицинской помощи и услуг вдоль трассы. Во время марафона 450 сотрудников полиции будут нести службу в 310 точках на маршруте.



По информации руководителя управления физической культуры и спорта Улан-Батора Ж. Ганболда, марафон этого года пройдёт в следующих категориях:

-полный марафон на 42 км (возрастная категория «старше 18 лет» и для участников с особыми физическими потребностями);

-полумарафон на 21 км (возрастные категории «18-34 года», «старше 55 лет» и для участников с особыми физическими потребностями);

-полумарафон на 10 км и 5 км (возрастная категория «12-17 лет», оздоровительный забег для участников старше 18 лет);

-забег на 1,5 км (для незрячих, инвалидов-колясочников и для семей);

-забеги на 0,8 км и 0,5 км (специальный олимпийский забег).



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», регистрация на Улан-Баторский марафон продолжается уже более двух месяцев. По просьбам горожан регистрация участников забега на 5 км продлена на три дня и завершится завтра, 24 мая в 17:00.



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