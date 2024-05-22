Двое улан-удэнцев убили мужчину лопатой

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Жертва погиб от травм головы



Вечером 19 мая в одном из домов по улице Окинская в Улан-Удэ обнаружило тело ранее судимого 35-летнего мужчины. Он погиб от травм головы.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По подозрению в преступлении задержаны ранее судимые двое мужчин 35 и 44 лет.



По данным следствия, 19 мая потерпевший в компании малознакомых людей распивал спиртные напитки в доме у одного из обвиняемых. Днём на фоне алкогольного опьянения из-за взаимных оскорблений у него произошла ссора с мужчинами, переросшая в потасовку. После потерпевший выбежал в ограду дома, но оппоненты настигли его и принялись наносить ему удары лопатой и деревянным черенком по голове и телу. Избитый мужчина через некоторое время скончался на месте происшествия.



На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств молодым людям предъявлено обвинение.



- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обоих обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.



