Клещи покусали почти 600 жителей Бурятии

Укусы зафиксированы во всех районах республики и Улан-Удэ



По данным на 22 мая, за медицинской помощью по поводу укусов клещами в Бурятии обратились 599 человек. Показатель обращаемости составил 63,4 на 100 тысяч населения. Укусы зафиксированы во всех районах республики и Улан-Удэ. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Проведены акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций площадью более 1429 га.



Также продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, в республике привито более 63 тысяч человек, в том числе более 32 тысяч детей.



В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию: в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику центральной районной больницы; в Улан-Удэ – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а.



Сдать клеща на исследование на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:



- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (тел.8 (3012) 41-02-66 рабочие дни, воскресенье);



- Республиканская клиническая инфекционная больница, ул. Пирогова, 9а (8 (3012) 41-67-23, 41-67-05 рабочие дни, суббота).

