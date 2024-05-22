Укусы зафиксированы во всех районах республики и Улан-Удэ
По данным на 22 мая, за медицинской помощью по поводу укусов клещами в Бурятии обратились 599 человек. Показатель обращаемости составил 63,4 на 100 тысяч населения. Укусы зафиксированы во всех районах республики и Улан-Удэ. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Проведены акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций площадью более 1429 га.
Также продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, в республике привито более 63 тысяч человек, в том числе более 32 тысяч детей.
В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию: в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику центральной районной больницы; в Улан-Удэ – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а.
Сдать клеща на исследование на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (тел.8 (3012) 41-02-66 рабочие дни, воскресенье);
- Республиканская клиническая инфекционная больница, ул. Пирогова, 9а (8 (3012) 41-67-23, 41-67-05 рабочие дни, суббота).
Клещи покусали почти 600 жителей Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дмитрий Краснопеев приехал за главным призом из Хоринского района
Следующей зимой там появится новая переправа
Молодой человек получил множественные ножевые ранения
Укусы зафиксированы во всех районах республики и Улан-Удэ
Его супруге пришлось дойти до уполномоченного и прокуратуры
Студентка потеряла смартфон во время прогулки
В сотых кварталах избавились от засилья лежачих полицейских
Они появятся по углам большого обхода вокруг трёх дуганов
Год назад там обнаружили трихинеллёз
Они могут упасть от нагрузки в любой момент
Водителям мешают зыбуны
Молодёжь обменяется опытом с профессиональными музыкантами
В некоторых районах республики пообещали дожди
Общество, 21.05.2024
Местом его проведения станет ФСК
Общество, 21.05.2024
Участниками станут представители сельских районов