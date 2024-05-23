Более половины улан-удэнцев поддержали возвращение оценок за поведение в школе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Однако некоторые горожане заявили, что им «абсолютно фиолетово»



На минувшей неделе федеральные СМИ сообщили, что эксперты предложили Минпросвещения РФ проработать вопрос о возвращении отметки за поведение в школах и вынесли его на профессионально-общественное обсуждение. Специалисты узнали, что думают об этом сами ребята, их родители, педагоги, учащиеся колледжей и студенты.



В исследовании приняли участие почти 800 тысяч человек. Большинство оказались «за», пишут «Известия». Инициативу одобрили и более половины (59%) жителей бурятской столицы. Это выяснили при опросе представители сервиса SuperJob.



Больше всего сторонников оказалось среди отцов детей – 68%. Среди матерей таковых 50%. Каждая третья сомневается в целесообразности подобных мер. По их мнению, нужно чаще вызывать родителей в школу и они проведут с отпрыском душевный разговор.



Кстати, чем больше доход у улан-удэнцев, тем активнее они поддерживают эту идею. Если среди горожан с зарплатой до 50 тысяч рублей «за» 37%, то среди тех, кому платят от 100 000 в месяц – уже 57%. А наши земляки старше 35 лет одобряют предложение о возвращении оценок за поведение чаще, чем люди моложе 34-х. Некоторые респонденты заявили, что менталитет сейчас уже иной и на «двойку» за отсутствие дисциплины им «абсолютно фиолетово». К тому же, по мнению отдельных респондентов, «плохое поведение не означает отсутствие ума».



