Также предложено подыскать другое место памятнику «Мэргэн»
Любопытный пост появился в паблике «Аноним» во «ВКонтакте». Автор считает, что памятник Антону Чехову, что сейчас находится на улице Ленина, следует переместить в сквер на бульваре Карла Маркса.
- Селфи с памятником Антону Чехову – кощунство! Проявите уважение к великому писателю А.П. Чехову – переместите памятник в сквер на бульваре К. Маркса. Тем более, что на Саянах находятся Русский драмтеатр и театр ВСГИКа, - пишет пользователь.
Также он поделился мнением, куда следует поставить памятник «Мэргэн» (Лучник).
- А лучника (Мэргэна) резонно поставить у Регионального центра по стрельбе из лука (Жердева, 93), либо у Культурно-спортивного комплекса (проспект Строителей, 72), или парк «Юбилейный». К тому же, мэргэн, бүргэд и баторы на Богатырском мосту будут единым ансамблем! – заключил он.
Пользователи начали шутить под постом:
«На БКМе алкаши не примут Чехова»;
«Голубям, значит, можно на скульптуры гадить, а детям трогать Чехова нельзя?»;
«Даааа!!!! И меня переселите в новую трехкомнатную квартиру в центре с правом на собственность, хороший ансамбль, я считаю будет».
Один из улан-удэнцев считает, что нужно устанавливать больше памятников: «Больше таких контактных памятников нужно. Так больше внимания и интереса к персонам, событиям, местам».
В Улан-Удэ памятник Чехову предложили перенести на Саяны
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Среди них Александр Балуев, Юлия Рутберг, Ольга Тумайкина и другие
На него уже зарегистрировались более 20 тысяч человек
В республике построят учебный корпус со спортзалом и столовой для РБМК
В Забайкалье выбрали «королеву красоты» краевого центр
Также предложено подыскать другое место памятнику «Мэргэн»
Его планируется установить в Волгограде
Турнир проводился в Дагестане
Работы на одном из участков завершат в этом году
Проект подготовят к концу 2024 года
Они примут участие в шести видах спорта
В республике подведены итоги конкурса бурятской поэзии
Также общественники считают, что скверу нужно обновление
В конкурсе участвовали медики с высшим немедицинским образованием
Присвоены новые наименования улицам в Октябрьском районе
Об этом просили горожане