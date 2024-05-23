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В Улан-Удэ памятник Чехову предложили перенести на Саяны

В Улан-Удэ памятник Чехову предложили перенести на Саяны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также предложено подыскать другое место памятнику «Мэргэн»

Любопытный пост появился в паблике «Аноним» во «ВКонтакте». Автор считает, что памятник Антону Чехову, что сейчас находится на улице Ленина, следует переместить в сквер на бульваре Карла Маркса.

- Селфи с памятником Антону Чехову – кощунство! Проявите уважение к великому писателю А.П. Чехову – переместите памятник в сквер на бульваре К. Маркса. Тем более, что на Саянах находятся Русский драмтеатр и театр ВСГИКа, - пишет пользователь.

Также он поделился мнением, куда следует поставить памятник «Мэргэн» (Лучник).

- А лучника (Мэргэна) резонно поставить у Регионального центра по стрельбе из лука (Жердева, 93), либо у Культурно-спортивного комплекса (проспект Строителей, 72), или парк «Юбилейный». К тому же, мэргэн, бүргэд и баторы на Богатырском мосту будут единым ансамблем! – заключил он.

Пользователи начали шутить под постом:

«На БКМе алкаши не примут Чехова»;
«Голубям, значит, можно на скульптуры гадить, а детям трогать Чехова нельзя?»;
«Даааа!!!! И меня переселите в новую трехкомнатную квартиру в центре с правом на собственность, хороший ансамбль, я считаю будет».

Один из улан-удэнцев считает, что нужно устанавливать больше памятников: «Больше таких контактных памятников нужно. Так больше внимания и интереса к персонам, событиям, местам». 
памятник

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