В Улан-Удэ памятник Чехову предложили перенести на Саяны

Также предложено подыскать другое место памятнику «Мэргэн»



Любопытный пост появился в паблике «Аноним» во «ВКонтакте». Автор считает, что памятник Антону Чехову, что сейчас находится на улице Ленина, следует переместить в сквер на бульваре Карла Маркса.



- Селфи с памятником Антону Чехову – кощунство! Проявите уважение к великому писателю А.П. Чехову – переместите памятник в сквер на бульваре К. Маркса. Тем более, что на Саянах находятся Русский драмтеатр и театр ВСГИКа, - пишет пользователь.



Также он поделился мнением, куда следует поставить памятник «Мэргэн» (Лучник).



- А лучника (Мэргэна) резонно поставить у Регионального центра по стрельбе из лука (Жердева, 93), либо у Культурно-спортивного комплекса (проспект Строителей, 72), или парк «Юбилейный». К тому же, мэргэн, бүргэд и баторы на Богатырском мосту будут единым ансамблем! – заключил он.



Пользователи начали шутить под постом:



«На БКМе алкаши не примут Чехова»;

«Голубям, значит, можно на скульптуры гадить, а детям трогать Чехова нельзя?»;

«Даааа!!!! И меня переселите в новую трехкомнатную квартиру в центре с правом на собственность, хороший ансамбль, я считаю будет».



Один из улан-удэнцев считает, что нужно устанавливать больше памятников: «Больше таких контактных памятников нужно. Так больше внимания и интереса к персонам, событиям, местам».

