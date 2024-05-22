В Бурятии нашли того, кто намусорил возле жилых домов

Нарушителя привлекли к ответственности
В селе Закалтус Кабанского района Бурятии сбросили мусор прямо у жилых домов. Виновника удалось установить, сообщили в Бурприроднадзоре.
- В ходе рассмотрения дела свалка ликвидирована виновником. Нарушитель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ, - уточнили в Бурприроднадзоре.
В ведомстве напомнили: чтобы отследить того, кто вывозит отходы вне отведённых для этого специальных мест, важна гражданская позиция жителей. Необходимо фиксировать такие нарушения, это поможет нам оперативно привлечь к ответственности нарушителей. Видеодоказательства фактов несанкционированного сброса отходов можно отправить на электронную почту info@rsbpn.govrb.ru
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