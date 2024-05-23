Среди них Александр Балуев, Юлия Рутберг, Ольга Тумайкина и другие
Более 30 артистов прилетят на XI Забайкальский международный кинофестиваль, чтобы пообщаться со зрителями и выступить на творческих вечерах, сообщили организаторы мероприятия.
Традиционно на главное кинособытие Забайкальского края приедет народный артист РСФСР Александр Михайлов, а вместе с ним прилетят Мирослава Михайлова, Анатолий Черников, Анна Котова, Александр Домогаров, Анастасия Макеева, Алика Смехова, Милена Нестерова и Алексей Розин.
Посетят Забайкалье и Юлия Рутберг, Александр Балуев, Глеб Матвейчук, Ольга Тумайкина, Наталья Куликова, Олег Масленников-Войтов, Александр Яцко, Ольга Кабо, Нина Шацкая, Наталия Селивёрстова, Илья Глинников-Месхи, Борис Галкин, Элеонора Филина и Николай Рябуха.
Пообщаться во время творческих вечеров и на церемонии открытия кинофестиваля можно будет с Аллой Довлатовой, Татьяной Абрамовой, Юрием Беляевым, Андреем Кайковым, Владимиром Стекловым, Игорем Ливановым, Андреем Чернышёвым, Ириной Медведевой, Викторией Тарасовой, Дмитрием Павленко, Григорием Гладковым и Маргаритой Колотилиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
Возрастное ограничение: 18+.
На Забайкальский кинофестиваль приедут более 30 артистов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Среди них Александр Балуев, Юлия Рутберг, Ольга Тумайкина и другие
На него уже зарегистрировались более 20 тысяч человек
В республике построят учебный корпус со спортзалом и столовой для РБМК
В Забайкалье выбрали «королеву красоты» краевого центр
Также предложено подыскать другое место памятнику «Мэргэн»
Его планируется установить в Волгограде
Турнир проводился в Дагестане
Работы на одном из участков завершат в этом году
Проект подготовят к концу 2024 года
Они примут участие в шести видах спорта
В республике подведены итоги конкурса бурятской поэзии
Также общественники считают, что скверу нужно обновление
В конкурсе участвовали медики с высшим немедицинским образованием
Присвоены новые наименования улицам в Октябрьском районе
Об этом просили горожане