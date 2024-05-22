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Житель Бурятии попытался стащить почти 350 килограммов цветмета и схлопотал «уголовку»

Житель Бурятии попытался стащить почти 350 килограммов цветмета и схлопотал «уголовку»
Происшествия,  Фото:МВД России на транспорте
Мужчина обворовал предприятие, на котором работает

31-летний житель Джидинского района Бурятии пытался вывезти 348 килограммов лома меди с железнодорожного предприятия, на котором он работает. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. Злоумышленника задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий.

У мужчины изъяли мешки с цветным металлом на 252 с лишним тысячи рублей. Его доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, за плечами у сельчанина есть аналогичное преступление. В ноябре ему удалось тайно похитить с того же предприятия 98 мотков медного кабеля железнодорожного назначения общим весом в 366 с половиной килограммов и стоимостью свыше 259 тысяч рублей.

Свою добычу джидинец сдал в пункт приёма и выручил от продажи 230 тысяч рублей. Против преступника возбудили два уголовных дела и избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.


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