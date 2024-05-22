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В селе в Бурятии сгорел гараж

В селе в Бурятии сгорел гараж
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К пожару привело короткое замыкание

Возгорание произошло 21 мая в тункинском селе Хужиры. Там вспыхнул гараж. Тушили его восемь сотрудников пожарной части № 45. Для этого привлекли три единицы техники.

Размер ущерба уточняется. Причина пожара уже известна – короткое замыкание из-за перегрузки электросети. В этот момент одновременно были включены отопление и электроинструменты, сообщает «Тунка-инфо.24/7».
пожар короткое замыкание

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