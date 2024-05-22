Конкурс Улан-Удэнского горсовета ко Дню Победы выиграл сельский учитель

Дмитрий Краснопеев приехал за главным призом из Хоринского района
Сегодня депутаты Улан-Удэнского горсовета наградили призёров конкурса, посвящённого Дню Победы.
Конкурсантам необходимо было отгадать зашифрованное слово из одиннадцати букв, связанное с Великой Отечественной войной. С 1 по 11 мая в официальном Telegram-канале горсовета публиковали по одной букве в день. Участнику необходимо было собрать все одиннадцать скриншотов с буквой, составить правильное слово и отправить на электронную почту горсовета. Победителей определяли в прямом эфире путём генератора случайных чисел.
Зашифрованным словом в этом году оказался «Истребитель».
- Участники не просто собирали из букв слово, они погружались в историю тех событий. Призываю всех участвовать в подобных конкурсах, направленных на формирование патриотизма, увековечивание памяти о Великой Победе. Спасибо всем участникам конкурса! - обратился председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.
Призы достались трём случайным участникам, отгадавших зашифрованное слово. За 1 место – телевизор, 2 место – мультиварка и 3 место – беспроводные наушники. Призовой фонд сформирован из личных средств депутатов.
Победителем конкурса стал учитель из села Хоринск Дмитрий Краснопеев. Стоит отметить, что Дмитрий второй год участвует в конкурсе; в прошлом году он также был призёром, заняв третье место.
- В том году условия конкурса были другие. Сейчас победителя выбирали с помощью генератора случайных чисел. Мой номер был 88, и я занял первое место. Мы должны знать историю Великой Отечественной войны. Как учитель, участвуя в таких конкурсах, показываю пример своим детям. Семьёй решили, что телевизор оставим себе, - поделился победитель конкурса Дмитрий Краснопеев.
Второе место заняла Ирина Чагдурова. Ей не удалось посетить награждение, и мультиварку ей передадут позже.
Третьим призёром стал Роман Цыбиктаров. Ему также не удалось присутствовать на церемонии награждения. Беспроводные наушники передали его представителю.
За творческий подход к конкурсу отметили улан-удэнца Жаргала Саганова. Он смонтировал ролик из скринов.
- К конкурсу мы допустили 145 заявок. В этом году решили выбирать победителя генератором случайных чисел в прямом эфире, чтобы было всё справедливо. Мы очень обрадовались, что Дмитрий Викторович снова победил. Наши постоянные участники – настоящие везунчики! - рассказала начальник отдела по информационной политике горсовета Елена Чимбеева.
Конкурс Улан-Удэнского горсовета ко Дню Победы выиграл сельский учитель
Общество, Фото:
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