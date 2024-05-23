В Забайкалье назначен министр жилищно-коммунального хозяйства

Им стал Александр Синкевич



Александр Синкевич назначен министром жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Осипов.



К исполнению обязанностей министра Александр Синкевич приступит с 24 мая.



Александр Иннокентьевич Синкевич родился 9 мая 1985 года в селе Улёты. С 14 сентября 2018 года возглавлял Улётовский район. Женат, воспитывает сына, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



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