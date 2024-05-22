Дело связано со строительством домов на Байкальском тракте
В Иркутской области расследуют уголовное дело в отношении бывшего главы Ушаковского муниципального образования. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По данным следствия, в период с марта 2019 года по апрель 2023 года глава Ушаковского муниципального образования согласовал и выдал строительной фирме разрешение на возведение четырёхэтажных многоквартирных домов на 14 км Байкальского тракта. Это нарушило права жителей деревни Новолисиха.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
В Иркутской области возбудили уголовное дело на экс-главу Ушаковского муниципального образования
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