В Иркутской области возбудили уголовное дело на экс-главу Ушаковского муниципального образования

Дело связано со строительством домов на Байкальском тракте



В Иркутской области расследуют уголовное дело в отношении бывшего главы Ушаковского муниципального образования. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По данным следствия, в период с марта 2019 года по апрель 2023 года глава Ушаковского муниципального образования согласовал и выдал строительной фирме разрешение на возведение четырёхэтажных многоквартирных домов на 14 км Байкальского тракта. Это нарушило права жителей деревни Новолисиха.



Сейчас проводятся необходимые следственные действия.

