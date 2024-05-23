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«Дышит на ладан»: В районе Бурятии разваливается мост

«Дышит на ладан»: В районе Бурятии разваливается мост
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По нему уже боятся ездить автомобилисты

Кижингинцы потребовали привести в порядок мост по дороге в хоринский улус Баян-Гол. По словам автомобилистов, ездить по мосту невозможно.

- Сколько можно прокалывать шины?  И планируется ли ямочный ремонт дороги в ту же сторону? Сколько лет езжу, не помню, что там когда-нибудь латались ямы, – заявил один из местных жителей в группе «Кижинга-инфо.24/7».

По словам сельчан, «мост уже на ладан дышит».

- Засыпка нужна – грунт весь проваливается. Дожди пойдут и ещё хуже станет, – отметили они. – Эта ситуация не первый год. Почему ничего не делается? Неужели не выделяются деньги? На разные мероприятия, встречу гостей и т. д.столько всего тратят, а на жизненно необходимые вещи – такие, как дороги – всё мимо.

Председатель комитета по инфраструктуре райадминистрации Евгений Хантаев пояснил: на обводной дороге возле моста по направлению к Баян-Голу запланировали укладку труб с последующей отсыпкой для проезда грузовых автомобилей.

- На мосту производится замена настила. Грейдирование участка затруднено из-за пучинообразования, – заявили в районной администрации.
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