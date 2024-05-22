Следующей зимой там появится новая переправа
В мухоршибирском селе Новый Заган разобрали старый мост. Там стартует строительство новой переправы, которую должны ввести в эксплуатацию в феврале 2025-го.
На стройплощадку сейчас завозят всю необходимую спецтехнику, в том числе – копровую установку, сообщили в Минтрансе Бурятии. Как только её передислоцируют, специалисты начнут забивать сваи и приступят к другим строительно-монтажным работам. Переправу возведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Новый мост с асфальтобетонным покрытием будет отвечать всем современным стандартам. На нём сделают тротуары, барьерное ограждение и освещение.
- Благодаря участию района в нацпроектах нам удаётся решать ряд насущных задач. Мост в селе Новый Заган очень важен – это связующее звено между двумя частями сельского поселения «Новозаганское» и он несёт большую нагрузку, поскольку социально значимые объекты находятся на одной стороне, – пояснил глава Мухоршибирского района Владимир Молчанов.
В селе Бурятии снесли мост
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