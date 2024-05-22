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В Бурятии сельчанина обвинили в уничтожении домашних собак

В Бурятии сельчанина обвинили в уничтожении домашних собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местные утверждают, что он подкидывает животным еду с отравой

Мухоршибирцы рассказали о местном жителе, который, по их словам, травит чужих собак. Мужчина подкидывает им отравленную еду, заявили сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

- При этом своих животных не держит на привязи, а на просьбу убрать их отнекивается и говорит, что это не его собаки, – наябедничали сельчане. – Случай уже не первый и человек один и тот же.

Людей интересует, какое наказание за это предусмотрено. В райадминистрации пояснили, что за жестокое обращение с животными грозит ответственность по статье 8.52 КоАП РФ. Штрафы для физических лиц колеблются от 5 до 15, для должностных – от 15 до 30, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.


собаки животные

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