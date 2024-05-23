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В Улан-Удэ зелёные насаждения будут поливать автоматически

В Улан-Удэ зелёные насаждения будут поливать автоматически
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
За них возьмутся с июня

В столице Бурятии скоро запустят систему автополива. Сотрудники МБУ «Городское лесничество» уже завершили пусконаладочные работы и регулировку оросителей и опробовали их.



Все автоматические водополивы – а их в городе более 50 – общей протяжённостью свыше 20 километров заработают с первого дня лета.

- Они нужны, чтобы сохранить зелёные насаждения. Сейчас мы наращиваем темпы, чтобы успеть запустить всю систему до начала июня. Там, где автополив отсутствует, насаждения поливают с помощью специальных машин или вручную, – пояснил директор учреждения Александр Солдаткин.

озеленение

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