За них возьмутся с июня
В столице Бурятии скоро запустят систему автополива. Сотрудники МБУ «Городское лесничество» уже завершили пусконаладочные работы и регулировку оросителей и опробовали их.
Все автоматические водополивы – а их в городе более 50 – общей протяжённостью свыше 20 километров заработают с первого дня лета.
- Они нужны, чтобы сохранить зелёные насаждения. Сейчас мы наращиваем темпы, чтобы успеть запустить всю систему до начала июня. Там, где автополив отсутствует, насаждения поливают с помощью специальных машин или вручную, – пояснил директор учреждения Александр Солдаткин.
В Улан-Удэ зелёные насаждения будут поливать автоматически
Общество, Фото:
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За них возьмутся с июня
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