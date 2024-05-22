22 мая

21 мая

Популярное

В Бурятии увеличили размер стипендии для студентов-целевиков

В Бурятии увеличили размер стипендии для студентов-целевиков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это касается студентов, обучающихся по педагогическим специальностям

В Бурятии приняли решение увеличить стипендии студентам, которые обучаются на целевых местах по педагогическим специальностям. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

- В республике есть большая потребность учителей. Поэтому приняли решение поддержать студентов, заключивших договор о целевом обучении или соглашение о предоставлении гранта на обучение с нашим министерством образования и науки. Увеличили размер ежемесячной стипендии с 4850 рублей до 9000 рублей. Эту стипендию будут получать студенты Бурятского госуниверситета, обучающиеся на целевых местах по педагогическим специальностям, - разъяснил глава республики.

По его данным, в настоящее время в БГУ за счёт республиканских средств по педагогическим специальностям обучаются 104 студента. В период новой приёмной кампании в 2024 году планируется набрать ещё 50 обучающихся.

- Дорогие выпускники школ, поступайте учиться на целевые места. Мы поддержим вас в период обучения. А после окончания с нетерпением ждём вас для трудоустройства в образовательные учреждения республики, - обратился Алексей Цыденов к выпускникам. 
стипендии студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии ринулись менять имена
Жители Бурятии ринулись менять имена
Общество, 22.05.2024
За неделю это успели сделать 32 человека

В Бурятии увеличили размер стипендии для студентов-целевиков
В Бурятии увеличили размер стипендии для студентов-целевиков
Общество, 22.05.2024
Это касается студентов, обучающихся по педагогическим специальностям
В Иркутске на Дне города выступит Юлия Савичева
В Иркутске на Дне города выступит Юлия Савичева
Общество, 22.05.2024
Певица будет хедлайнером на вечернем концерте
Газон с животными в центре Улан-Удэ будут пылесосить
Газон с животными в центре Улан-Удэ будут пылесосить
Общество, 22.05.2024
В столице Бурятии вплотную взялись за чистоту и порядок
Росгвардейцы Бурятии проводят акцию «Безопасный дом, подъезд, квартира»
Росгвардейцы Бурятии проводят акцию «Безопасный дом, подъезд, квартира»
Общество, 22.05.2024
С начала года не было ни одной кражи с охраняемых квартир и объектов
Первый летний месяц в Бурятии будет чуть «горячее», чем обычно
Первый летний месяц в Бурятии будет чуть «горячее», чем обычно
Общество, 22.05.2024
Синоптики рассказали, какие сюрпризы преподнесёт жителям республики июнь

В Улан-Удэ родители готовятся выложить по 17 тысяч за школьные выпускные
В Улан-Удэ родители готовятся выложить по 17 тысяч за школьные выпускные
Общество, 22.05.2024
Они обойдутся немногим дешевле, чем в Москве и Питере
Врачи Бурятии рассказали о раке, который успешно лечится
Врачи Бурятии рассказали о раке, который успешно лечится
Общество, 22.05.2024
В республике проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы
В Бурятии нашли того, кто намусорил возле жилых домов
В Бурятии нашли того, кто намусорил возле жилых домов
Общество, 22.05.2024
Нарушителя привлекли к ответственности
В Бурятии одобрили проект строительства стадиона в Кяхте
В Бурятии одобрили проект строительства стадиона в Кяхте
Общество, 22.05.2024
Одобренная экспертами документация предполагает строительство целого комплекса спортивных сооружений и площадок
В Улан-Удэ ищут хозяев для покалеченной кошки
В Улан-Удэ ищут хозяев для покалеченной кошки
Общество, 22.05.2024
В соцсетях заявили, что животное «приложили» о стену
В Бурятии появились фермеры-антиваксеры
В Бурятии появились фермеры-антиваксеры
Общество, 22.05.2024
Они не хотели прививать своих животных от болезней
Конкурс Улан-Удэнского горсовета ко Дню Победы выиграл сельский учитель
Конкурс Улан-Удэнского горсовета ко Дню Победы выиграл сельский учитель
Общество, 22.05.2024
Дмитрий Краснопеев приехал за главным призом из Хоринского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^