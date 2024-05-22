В Бурятии увеличили размер стипендии для студентов-целевиков

Это касается студентов, обучающихся по педагогическим специальностям



В Бурятии приняли решение увеличить стипендии студентам, которые обучаются на целевых местах по педагогическим специальностям. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.



- В республике есть большая потребность учителей. Поэтому приняли решение поддержать студентов, заключивших договор о целевом обучении или соглашение о предоставлении гранта на обучение с нашим министерством образования и науки. Увеличили размер ежемесячной стипендии с 4850 рублей до 9000 рублей. Эту стипендию будут получать студенты Бурятского госуниверситета, обучающиеся на целевых местах по педагогическим специальностям, - разъяснил глава республики.



По его данным, в настоящее время в БГУ за счёт республиканских средств по педагогическим специальностям обучаются 104 студента. В период новой приёмной кампании в 2024 году планируется набрать ещё 50 обучающихся.



- Дорогие выпускники школ, поступайте учиться на целевые места. Мы поддержим вас в период обучения. А после окончания с нетерпением ждём вас для трудоустройства в образовательные учреждения республики, - обратился Алексей Цыденов к выпускникам.

