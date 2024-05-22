В Бурятии прокуратура понудила выплатить бизнесмену положенную субсидию

Речь идёт о сумме почти в 300 тысяч рублей



В Северо-Байкальском районе Бурятии индивидуальному предпринимателю погасили задолженность по выплате субсидии после вмешательства прокуратуры.



- Установлено, что администрация муниципального образования «Нижнеангарск» заключила с индивидуальным предпринимателем соглашения на 2022-2023 годы о предоставлении последнему субсидий на возмещение расходов за вывоз жидких бытовых отходов с территории городского поселения. Несмотря на то, что предприниматель условия заключенных соглашений исполнил, орган местного самоуправления средства субсидии в полном объёме ему не перечислил, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Только после представления межрайонного прокурора муниципалитет выплатил задолженность в размере 298 тысяч рублей.

