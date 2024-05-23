В Улан-Удэ из-за ДТП «встала» оживлённая улица

Происшествия, Фото: комитет по транспорту

Движение там серьёзно затруднилось



ДТП произошло 23 мая на улице Трубачеева в Улан-Удэ. Как сообщили в комитете по транспорту городской администрации, там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.



Из-за аварии движение оказалось серьёзно затруднено. Участники аварии заняли правую полосу дороги, по направлению на улицу Ключевская. Машина, судя по фото с места ДТП, получила механические повреждения.



