22 мая

21 мая

Популярное

В Иркутской области развернётся всероссийский фестиваль-форум

В Иркутской области развернётся всероссийский фестиваль-форум
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодёжь обменяется опытом с профессиональными музыкантами

В Иркутской области 13 и 14 июля на нескольких площадках на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» пройдёт первый всероссийский молодёжный фестиваль-форум «Ангара-Джаз». Хэдлайнерами фестиваля станут Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана и заслуженный артист РФ Леонид Агутин.

Джазовый фестиваль проводится для творческого обмена опытом между профессиональными музыкантами и подрастающим поколением артистов. Участниками фестиваля станут 110 молодых музыкантов в возрасте от 18 до 35 лет. В настоящее время ведётся конкурсный отбор в онлайн-режиме. Подать заявки могут профессиональные и студенческие музыкальные джазовые коллективы до 9 июня включительно, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

—Сегодня появляется огромное количество молодых талантливых исполнителей. Уверен, что от них будет множество заявок на участие в фестивале, они уже начали их подавать. Планируем провести для них мастер-классы и творческие встречи, организовать джем-сейшены, — отметил Игорь Бутман.

Возрастное ограничение: 18+.
Иркутская область фестиваль форум музыка джаз

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев призвали не седлать топиарии в центре города
Улан-удэнцев призвали не седлать топиарии в центре города
Общество, 22.05.2024
Они могут упасть от нагрузки в любой момент
В Иркутской области развернётся всероссийский фестиваль-форум
В Иркутской области развернётся всероссийский фестиваль-форум
Общество, 22.05.2024
Молодёжь обменяется опытом с профессиональными музыкантами
В Бурятии похолодает до +10
В Бурятии похолодает до +10
Общество, 22.05.2024
В некоторых районах республики пообещали дожди
В Улан-Удэ состоится традиционный турнир по ушу
В Улан-Удэ состоится традиционный турнир по ушу
Общество, 21.05.2024
Местом его проведения станет ФСК
В районе Бурятии проведут шахматный турнир в честь Арьяа Баалы
В районе Бурятии проведут шахматный турнир в честь Арьяа Баалы
Общество, 21.05.2024
Участниками станут представители сельских районов
В Бурятии пройдут гастроли Санкт-Петербургского вуза
В Бурятии пройдут гастроли Санкт-Петербургского вуза
Общество, 21.05.2024
Студенты после окончания учёбы будут работать в республиканском театре кукол
В Бурятии стартовал чемпионат по мотокроссу
В Бурятии стартовал чемпионат по мотокроссу
Общество, 21.05.2024
Первый этап завершился в Кабанском районе
В Бурятии назвали победителей «Миндалецвета»
В Бурятии назвали победителей «Миндалецвета»
Общество, 21.05.2024
Участники фестиваля состязались в пении
Учёные Бурятии создают новый тип калмыцкой коровы
Учёные Бурятии создают новый тип калмыцкой коровы
Общество, 21.05.2024
Он будет приспособлен к резко континентальному климату
Данные из Бурятии помогли в анализе эффекта мощнейшего извержения вулкана
Данные из Бурятии помогли в анализе эффекта мощнейшего извержения вулкана
Общество, 21.05.2024
Иркутские учёные зафиксировали атмосферный эффект от извержения вулкана Хунга Тонга
В Забайкалье продлили предоставление регионального маткапитала
В Забайкалье продлили предоставление регионального маткапитала
Общество, 21.05.2024
Выплаты будут производить и в следующие два года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^