В Иркутской области развернётся всероссийский фестиваль-форум

Молодёжь обменяется опытом с профессиональными музыкантами



В Иркутской области 13 и 14 июля на нескольких площадках на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» пройдёт первый всероссийский молодёжный фестиваль-форум «Ангара-Джаз». Хэдлайнерами фестиваля станут Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана и заслуженный артист РФ Леонид Агутин.



Джазовый фестиваль проводится для творческого обмена опытом между профессиональными музыкантами и подрастающим поколением артистов. Участниками фестиваля станут 110 молодых музыкантов в возрасте от 18 до 35 лет. В настоящее время ведётся конкурсный отбор в онлайн-режиме. Подать заявки могут профессиональные и студенческие музыкальные джазовые коллективы до 9 июня включительно, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



—Сегодня появляется огромное количество молодых талантливых исполнителей. Уверен, что от них будет множество заявок на участие в фестивале, они уже начали их подавать. Планируем провести для них мастер-классы и творческие встречи, организовать джем-сейшены, — отметил Игорь Бутман.



Возрастное ограничение: 18+.

