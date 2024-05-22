Молодёжь обменяется опытом с профессиональными музыкантами
В Иркутской области 13 и 14 июля на нескольких площадках на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» пройдёт первый всероссийский молодёжный фестиваль-форум «Ангара-Джаз». Хэдлайнерами фестиваля станут Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана и заслуженный артист РФ Леонид Агутин.
Джазовый фестиваль проводится для творческого обмена опытом между профессиональными музыкантами и подрастающим поколением артистов. Участниками фестиваля станут 110 молодых музыкантов в возрасте от 18 до 35 лет. В настоящее время ведётся конкурсный отбор в онлайн-режиме. Подать заявки могут профессиональные и студенческие музыкальные джазовые коллективы до 9 июня включительно, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
—Сегодня появляется огромное количество молодых талантливых исполнителей. Уверен, что от них будет множество заявок на участие в фестивале, они уже начали их подавать. Планируем провести для них мастер-классы и творческие встречи, организовать джем-сейшены, — отметил Игорь Бутман.
Возрастное ограничение: 18+.
В Иркутской области развернётся всероссийский фестиваль-форум
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они могут упасть от нагрузки в любой момент
Водителям мешают зыбуны
Молодёжь обменяется опытом с профессиональными музыкантами
В некоторых районах республики пообещали дожди
Местом его проведения станет ФСК
Участниками станут представители сельских районов
На кадрах засняты три косули и журавль
Студенты после окончания учёбы будут работать в республиканском театре кукол
Первый этап завершился в Кабанском районе
Участники фестиваля состязались в пении
Они насчитали «15 постоянных алкоголиков»
Он будет приспособлен к резко континентальному климату
Иркутские учёные зафиксировали атмосферный эффект от извержения вулкана Хунга Тонга
Работы закончат к 2027 году
Выплаты будут производить и в следующие два года